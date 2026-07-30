Regresan a sus casas los 312 evacuados por el fuego de San Cipriano (León), que desciende a IGR-1

Varias personas observan el incendio, a 29 de julio de 2026, en San Cipriano (León).- Fernando Otero - Europa Press

LEÓN 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los 312 vecinos que se encontraban evacuados por el incendio de San Cipriano del Condado (León) han sido realojados este jueves, tras descender el fuego a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 después de la evolución favorable durante las horas nocturnas.

Además, se ha evacuado a 35 personas de la localidad de Pradilla y a otras 25 de Valdelaloba, pertenecientes al municipio berciano de Toreno, según se ha acordado en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) reunido a primera hora de la mañana.

Así lo ha manifestado la Subdelegación del Gobierno en León, que ha añadido que se mantiene el desalojo de Prado de la Somoza, en el municipio de Villafranca del Bierzo, con 20 personas evacuadas.

La Guardia Civil continúa trabajando en la protección de la población, las evacuaciones y el apoyo al operativo de extinción, en coordinación con el resto de medios desplegados en la provincia de León.

Según ha explicado el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, tras participar en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a primera hora de este jueves, el fuego de San Cipriano del Condado afectó en la jornada de ayer a tres edificaciones en Castro del Condado.

No obstante, la situación ha mejorado tras las horas nocturnas y se ha podido perimetrar todo el incendio, que en estos momentos continúa con una evolución favorable.

Los incendios de Valdelaloba, en el municipio de Toreno, y Veguellina, en el de Villafranca del Bierzo, se mantienen en el IGR-2 declarado en la tarde del día de ayer.