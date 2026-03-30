Regulación de accesos a la Laguna Negra de Soria ante la previsión de una elevada afluencia de visitantes

SORIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Administración del espacio natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión pone en marcha el habitual sistema de regulación y control de vehículos a motor en el acceso durante Semana Santa ante la previsión de una elevada afluencia de visitantes.

La regulación incluye la puesta en funcionamiento de un servicio de transporte público desde el aparcamiento del Paso de la Serrá hasta el aparcamiento superior de la Laguna Negra, según han informado desde la delegación de la Junta en Soria.

La medida tiene como objeto evitar situaciones de saturación de aparcamientos, estacionamientos incontrolados, colapso de pistas, embotellamientos, dificultades de tránsito, riesgos para la seguridad de las personas y los bienes y daños a los valores naturales del espacio natural.

De cara a este periodo, los accesos se encuentran totalmente transitables y durante las jornadas previas se han realizado obras de acondicionamiento en el aparcamiento del Paso de la Serrá para paliar los efectos que la nieve y el hielo han ocasionado en el mismo durante el pasado invierno.

En concreto, está prevista la puesta en marcha del Sistema de Regulación de Accesos e Información del 2 al 5 de abril, en horario de 9.30 a 18.30 horas, a excepción del domingo día 5, que será de 9.30 a 14.30 horas.

A través de este sistema se establece un precio por aparcamiento de vehículos, y se destinarán los ingresos obtenidos al mantenimiento y conservación del espacio natural, que permanecerá abierto en horario de 10.00 a 19.00 horas del 2 al 5 de abril, ambos inclusive, y de 10.00 a 14.00 horas desde este lunes al miércoles día 1, así como el lunes 6 de abril.

El canon de aparcamiento establecido para cada una de las categorías de vehículos es en motos, de dos euros; en vehículos ligeros (turismos), cinco euros; autocaravanas, diez euros, y autobuses, 15 euros.

El personal encargado del punto de control extenderá un tiquet a cada vehículo, que permitirá a su portador visitar el lugar sin coste adicional, hasta un máximo de cinco personas por vale. Esta visita no tiene por qué hacerse ese mismo día, pues no se fija una caducidad en el tiempo.

AUTOBÚS

Por su parte, el autobús público estará operativo de 9.30 a 14.30 horas y de 16.00 a 18.30 horas los días 2, 3 y 4 de abril, mientras que el domingo día 5 no se prestará este servicio. El viaje de ida y vuelta costará 1,80 euros por viajero.

Se ha previsto que haya servicio cada 15 minutos durante las horas de mayor demanda de viajeros, si bien la cadencia y la hora de cierre deben ajustarse a la demanda y a las condiciones atmosféricas.

ESTACIONAMIENTO

Asimismo, el acceso a la Laguna se realizará a través de la pista de La Cabaña (o de evacuación) y el descenso por la pista tradicional, tal y como indica la señalización vertical instalada, mientras la barrera del Paso de la Serrá (a 1,5 kilómetros de la Laguna) se encuentra cerrada.

De este modo, se utilizarán como zonas de estacionamiento de vehículos particulares el aparcamiento del Paso de la Serrá y la pista tradicional.

Además, ante la previsible saturación de los aparcamientos de la Laguna Negra por la limitación de plazas disponibles, especialmente en las horas centrales del día, los agentes medioambientales podrán cortar la circulación al inicio de la subida a la Laguna Negra.

Los propios agentes informarán a los conductores sobre tiempos de espera y posibilidades alternativas de visita, en especial a la Casa del Parque Natural o a los pueblos e instalaciones turísticas de la comarca, permitiendo la subida de vehículos según se vaya liberando espacio en los aparcamientos superiores. En cualquier caso, se facilitará el paso de las personas que se dirijan al pueblo de Santa Inés.

Por su parte, los autobuses privados, autocaravanas y vehículos de grandes dimensiones podrán subir siempre que haya espacio suficiente para ello y siguiendo las indicaciones del personal de Medio Ambiente.

En el caso de acceder los autobuses privados hasta el aparcamiento superior, los viajeros deberán abonar la tarifa establecida.