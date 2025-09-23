La Reina Letizia reconoce el trabajo incansable" del CIC a favor de una "investigación más inclusiva y efectiva"

La Reina Letizia durante el acto internacional del “Día Mundial de la Investigación en Cáncer’, en el campus Miguel de Unamuno, en Salamanca. - Manuel Ángel Laya - Europa Press

SALAMANCA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia, presidenta de Honor de la Asociación Española Contra el Cáncer y de su Fundación Científica, ha visitado hoy las instalaciones del Centro de Investigación del Cáncer (CIC), en Salamanca, donde ha podido conocer de primera mano algunos de los proyectos de investigación oncológica más "prometedores" que se desarrollan en este centro de referencia internacional.

El CIC celebra este año su 25 aniversario y su trabajo se centra en la investigación básica y traslacional, oferta de diagnóstico de frontera para pacientes oncológicos, formación de nuevos profesionales y su apuesta por la divulgación a la sociedad.

Este evento ha coincidido con el encuentro conmemorativo del World Cancer Research Day (WCRD), Día Mundial de la Investigación en Cáncer, que también se ha celebrado en Salamanca, con la presencia, entre otros, del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, o el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, con motivo del 25 aniversario del CIC y para dar reconocimiento a la investigación puntera en cáncer que se está realizando tanto en el campus salmantino como en el resto de España.

Esta efeméride es una iniciativa internacional que busca concienciar sobre la importancia de la investigación oncológica y fomentar la colaboración global para prevenir, diagnosticar, tratar y aumentar la supervivencia del cáncer.

En esta ocasión, desde la Asociación se ha reivindicado la importancia de la participación de las personas con cáncer en la investigación oncológica algo que apuntala la excelencia y mejora la calidad de vida del paciente.

Durante la visita, la Reina ha tenido la oportunidad de obtener información sobre los proyectos que se están desarrollando de mano de los propios investigadores.

"La prevención y el tratamiento son claves para mantener a los pacientes en el centro de la investigación. Agradecemos al Centro de Investigación su incansable trabajo por una investigación más inclusiva y efectiva", ha afirmado la Reina Letizia, quien además ha destacado que "la tecnología y el talento van de la mano para lograr nuevos progresos en ciencia".

El Centro de Investigación del Cáncer, que este año celebra sus 25 años de trayectoria, se ha consolidado como uno de los centros de referencia en investigación oncológica en España y Europa.

Desde su creación, ha recibido 160 millones de euros de financiación, ha formado a más de 1.000 profesionales especializados en oncología y ha contribuido con más de 2.000 publicaciones científicas, de las cuales 900 se encuentran entre el 10 por ciento de las más relevantes a nivel internacional.

Además, ha participado en más de 1.000 ensayos clínicos, desarrollado cerca de 60 patentes licenciadas y creado siete bioempresas, consolidando su papel como motor de conocimiento e innovación al servicio de la sociedad.