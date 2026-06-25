Reivindican en Segovia la familia, la escuela y la sociedad para defender los derechos del colectivo LGTBI+

Representantes políticos y sociales, tras el acto institucional. - SUBDELEGACIÓN

SEGOVIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda, ha reivindicado el papel de la familia, la escuela y la sociedad en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI y la lucha contra los delitos de odio.

Así lo ha señalado durante el acto de conmemoración del Día Nacional del Orgullo LGTBI que ha presidido y en el que ha estado acompañada por miembros del colectivo local 'Segoentiende'.

El encuentro, celebrado en la Subdelegación del Gobierno, tiene lugar desde hace ocho años y ha incluido la lectura de la Declaración Institucional aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 23 de junio. Durante el acto, Rueda ha agradecido la participación del colectivo Segoentiende y ha recordado que la cita responde a que el 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBI+ por ser la fecha en que, en 1969, tuvo lugar la revuelta de Stonewall, origen de esta celebración.

Desde 2018, esta jornada se reconoce también como Día Nacional del Orgullo LGTBI, declaración aprobada por el Consejo de Ministros. La subdelegada ha señalado que desde 1969 se han logrado "avances importantes", aunque "no con toda la rapidez deseada".

Rueda ha citado hitos como la aprobación del matrimonio igualitario en 2005 -de la que este año se cumplen 21 años- y la Ley Trans de 2023, que supuso, según ha explicado, "un nuevo paso en la equiparación de derechos del colectivo".

No obstante, ha advertido de que "persisten retrocesos, materializados en el aumento de los delitos de odio" contra las personas LGTBI+, con insultos, agresiones y situaciones de discriminación que, ha lamentado, "han vuelto a manifestarse en los últimos años tras parecer superadas".

Por ello, ha defendido la necesidad de "no bajar la guardia" y de seguir reivindicando los derechos conquistados, ya que, ha advertido, "lo que no se reclama corre el riesgo de perderse".

Marian Rueda ha subrayado el papel de la escuela, la familia y la sociedad en la transmisión de valores como "la libertad y la igualdad", y ha señalado que "los medios de comunicación también tienen una responsabilidad esencial en la promoción de esos valores y en la condena de los discursos de odio".

En este sentido, ha afirmado que "la libertad de expresión no puede amparar cualquier discurso, ya que la libertad de cada persona termina donde comienzan los derechos de los demás".

La subdelegada ha hecho un llamamiento especial a quienes legislan y a quienes representan a las instituciones públicas, a los que ha pedido "mantener su compromiso con el respeto hacia los demás". Asimismo, ha destacado el "orgullo" de pertenecer a un país que, en sus palabras, sigue siendo uno "de los más libres, tolerantes y diversos del mundo".

Por su parte, la Declaración Institucional leída en el acto ha puesto en valor la diversidad en materia de orientación sexual, identidad de género y características sexuales, así como la diversidad familiar. La declaración ha destacado que el Mapa Arcoíris 2026 de ILGA-Europe sitúa a España como "el país europeo más garantista con los derechos LGTBI+", tras subir cinco puestos en un año y liderar la clasificación por primera vez.

Según el documento, esta posición responde al cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Ley 4/2023 y en la Ley 15/2022 para la igualdad de trato, mediante la despatologización de las personas trans en el sistema sanitario y la creación de una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.

Se ha destacado también el Servicio LGTBI 028, de atención gratuita las 24 horas, así como el Real Decreto 1026/2024, sobre igualdad y no discriminación en las empresas, y el Protocolo de acompañamiento para personas trans en el ámbito laboral, publicado en marzo de 2026. El texto ha recordado, además, que la Ley de Peligrosidad Social no fue derogada hasta 1995 y la Ley de Escándalo Público hasta 1989, como muestra de un pasado que, según ha advertido, "en ocasiones sigue resonando".