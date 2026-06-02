Renault, UGT y CCOO firman un acuerdo "histórico" que garantiza nuevos modelos y la producción de eléctricos en España

1092405.1.260.149.20260602135244 Firma del convenio colectivo en Renault. - RENAULT

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renault, UGT y CCOO han rubricado este martes un acuerdo "histórico" para el convenio colectivo, que garantiza la adjudicación de cinco nuevos modelos a las fábricas de Palencia y Valladolid pero también supone el inicio de la producción de vehículos eléctricos en España.

El acuerdo se ha firmado en la duodécima reunión de la comisión negociadora por una mayoría de representación de los trabajadores, que ostentan UGT y CCOO, mientras que no lo han rubricado el Sindicato de Cuadros y Profesionales (SCP), CGT ni CSIF.

La vigencia será de 2026 a 2028 y supone un "hito histórico" en los 75 años de la empresa en España, según Renault, que ha destacado que hará posible que la producción de vehículos eléctricos del Grupo sea una realidad en España y asegura más de 6.000 empleos directos en los próximos años.

La empresa ha afirmado que el acuerdo convertirá a España en "referente tecnológico" del dispositivo industrial global del Grupo gracias a la adjudicación de la plataforma "más moderna e innovadora" de Renault Group, que permitirá la producción de vehículos eléctricos en España.

En concreto, se adjudicarán tres vehículos a la factoría de Palencia, dos de los cuales serían 'multienergy platform' y uno 'hybrid long life' y dos de este último tipo a Valladolid.

Al mismo tiempo, ha incidido en que se han atendido demandas sindicales con mejoras en las condiciones salariales, ritmos de trabajo y flexibilidad, entre las que destaca la limitación de número de sábados de trabajo.

La empresa ha explicado que este acuerdo asegurará las condiciones necesarias para el futuro de la planta de Valladolid y un "cambio de paradigma" en la de Palencia con la adjudicación de la nueva plataforma eléctrica RGEV Medium 2.0, "al más alto nivel" del Grupo en innovación tecnológica, capaz de ofrecer hasta 750 kilómetros de autonomía WLTP en eléctrico y hasta 1.400 kilómetros de autonomía WLTP en rango extendido.

GARANTÍA DE EMPLEO

De esta forma, ha explicado que se hará posible iniciar la producción de eléctricos en España, lo que la marca ha asegurado que "consolida" el compromiso y el "papel clave "de las factorías españolas en la nueva era de la movilidad sostenible, con la generación de "valor añadido, empleo cualificado y oportunidades de innovación en toda la cadena de valor".

"La firma de este acuerdo es garantía de empleo y de futuro, tanto para las más de 6.000 personas que trabajamos en Renault Group y nuestras familias, como para todo nuestro ecosistema de proveedores", ha señalado la directora de Recursos Humanos de Renault Gruop España, Reyes Torres, quien ha destacado que se "vuelve a confiar" en el "saber hacer" de los equipos españoles y la sitúa como "referente tecnológico".

Además, ha apuntado que se trata de un acuerdo "responsable", que "demuestra una vez más" la competitividad de las factorías españolas, a la vez que ofrece una plataforma de medidas "muy completa" para "responder" a muchas de las necesidades expuestas por los sindicatos.

En este contexto, el secretario general de UGT Renault España, Adolfo Arnáez, ha asegurado que para el sindicato supone "hacer historia" porque por primera vez se fabricará un vehículo eléctrico, "con la importancia que ello conlleva" al generar un ecosistema para que Valladolid sea "prioritaria" en futuras adjudicaciones.

Además, cree que se han recogido muchos aspectos como mejoras salariales o de flexibilidad con la limitación de trabajar diez sábados, se ha mejorado en condiciones sociolaborales y en temas específicos como los ritmos de trabajo y como la salud laboral, que para UGT son "prioritarias".

"Va a ser un convenio de mucho trabajo en el seguimiento de todos esos aspectos que hemos pactado", ha agregado Arnáez, quien ha destacado también aspectos sociales como un mayor beneficio en los descuentos por la compra de vehículos de la marca o el pago de gimnasios.

MÁS CONTRATACIONES

Así, considera que se han dado las circunstancias para la firma, como han respaldado los afiliados con más del 92 por ciento de los votos, y contempla también empleo, con más de 300 contratos indefinidos en tres años, o el contrato relevo a partir de 61 años (se adelanta dos).

Por su parte, el delegado general de CCOO, Sergio García, ha destacado el respaldo al acuerdo en las asambleas por mayoría y considera que su firma asegura "el futuro de Castilla y León", pero además da trabajo a Sevilla y Madrid. "Tenemos que ser conscientes de que sin este acuerdo posiblemente hubiéramos puesto en riesgo una infraestructura como es Renault y todo lo que conlleva, que son muchísimas empresas auxiliares", ha matizado.

Además, considera que es "muy buen acuerdo", al que ha costado "muchísimo" llegar y ha aclarado que se había llegado "al límite" en la negociación, pero además cree que garantiza el futuro durante diez años y no sólo durante la vigencia del convenio.

Sin embargo, la delegada de SCP, Susana Cocho, ha explicado que consideran que el acuerdo "no es mejor" para los trabajadores porque el salario no aumenta, sólo sube un 1 por ciento este año y el resto se "congela" con la subida del IPC.

Aún así, ve como un "gran logro" para el sindicato que, como pidió, que las pagas únicas de 400, 400 y 200 euros cada año sean para todos los trabajadores porque inicialmente se proponían solamente para una parte del personal y excluía a 'forfaits' y mandos superiores.

Aunque están contentos por esta parte, no ocurre igual con el resto de puntos porque creen que en la negociación de los sábados considera que "no hay un bloqueo real" y ha añadido que la prima de contribución individual "se ha perdido en colectiva", lo que supone otra pérdida salarial, y en las mejoras de ritmos y temperaturas sólo hay una "intención" de la empresa pero nada concreto.

PROTESTAS

En la misma línea, el delegado general de CGT en Renault España, Miguel Ángel León, ha explicado que no se han cubierto las "necesidades mínimas" que exigía la plantilla, con una recuperación "mínima" de salario, mientras en materia de empleo no eliminar las categorías de entrada hace que "no sea apetecible trabajar en Renault", cuando consideran que hay que hacer más contratos indefinidos.

En cuanto al absentismo, que incluiría los ritmos de trabajo y las condiciones de trabajo, cree que no se ha abordado "ni mucho menos" el fondo del asunto y los primeros interesados en que no haya absentismo son ellos, mientras que en el ámbito de la flexibilidad "lo único" que ha hecho ha sido "comprar" a los trabajadores por más dinero.

"Simplemente nos reducen nada, simplemente nos pagan más como si fuésemos mercancía", ha apuntado el representante de CGT, única organización que ha planteado concentraciones a las puertas de las factorías este miércoles, día 3, entre las 13.00 y las 15.00 horas.

Finalmente, el representante de CSIF en la mesa negociadora, Carlos Rodríguez, ha justificado no firmar el acuerdo porque de los 163 puntos que conformaban la plataforma conjunta de todos los sindicatos se han sacado "menudencias" pero "absolutamente nada significativo".

Así, ha incidido en que no se recupera poder adquisitivo, se continuarán con los problemas de salud laboral, no se han abordado los ritmos de trabajo, se va a seguir sin poder conciliar vida laboral y familiar con el trabajo de muchos sábados y, en definitiva", sin mejora significativa alguna para el grupo técnico.

"Este convenio es una pérdida, la verdad que el sentimiento en la plantilla es de traición", ha aseverado Rodríguez, quien ha reconocido que les hubiera gustado tener tiempo de hacer alguna acción de protesta antes de la firma pero no ha sido posible y considera que a posteriori "no tiene ya mucho sentido", aunque ha manifestado la "libertad absoluta" de sus afiliados para sumarse a cualquier acción que convoquen otras organizaciones.