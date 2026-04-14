Renfe amplía el plan alternativo de transporte por obras de Adif en Palencia para trenes que comunican con Santander

PALENCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe ampliará el plan alternativo de transporte (PAT) por las obras de Adif en Palencia para los trenes que comunican con Santander dado que los trabajos para la construcción de la línea de Alta Velocidad a Cantabria, que desde el 21 de marzo afectan a los servicios que pasan por la capital palentina algunos fines de semana, afectan también al servicio entre semana.

En concreto, desde el 20 de abril y durante varias jornadas, la circulación de trenes entre Palencia y Monzón de Campos estará interrumpida en horario de mañana, con motivo de los trabajos que Adif está llevando a cabo para la construcción de la nueva línea de Alta Velocidad a Cantabria, han informado a Europa Press fuentes de Renfe.

La operadora ha recordado que desde el pasado 21 de marzo los trabajos en Palencia ya afectan a los servicios de tren de Renfe a su paso por dicha estación en determinados fines de semana y hasta julio y que ha establecido un transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros de los trenes de servicio público entre Valladolid y Santander.

La compañía también ha reorganizado los horarios de los trenes de servicios comerciales Madrid-Santander para ajustar su paso por la estación palentina.

Sin embargo, ampliará el plan alternativo ante la interrupción de la circulación en horario de mañana, que comenzará el próximo lunes, día 20, y se extenderá durante varias jornadas. En el mes de abril, la circulación para los trenes de servicio público se verá modificada los días 20, 21, 22, 27, 28, 29 y 30; durante el mes de mayo afectará los días 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 y 18; y en el mes de junio el corte de circulación se realizará el día 9.

Renfe garantiza la movilidad de los viajeros del Regional 18102 Santander-Valladolid (9.20) mediante un transbordo por carretera entre Frómista y Valladolid. En sentido inverso, los viajeros del Regional 18101 Valladolid-Santander (9.52) realizarán por carretera el trayecto entre Valladolid y Frómista.

AJUSTE HORARIO EN LOS ALVIA

Además, la compañía ferroviaria ha reorganizado los servicios Alvia que comunican Madrid con Santander en días de semana para ajustar su hora de paso por la estación palentina en los tramos horarios en los que estará abierta la circulación con el objetivo de priorizar que los viajeros puedan realizar su desplazamiento sin transbordos.

Así, desde el próximo 20 de abril y hasta el 10 de junio, de lunes a viernes, el Alvia 4073 Madrid-Santander (7.45) adelantará su horario de salida a las 6.48 horas desde la estación de Madrid Chamartín. Asimismo, desde el 20 de abril hasta el 1 de mayo, de lunes a viernes, el Alvia 4143 Madrid-Santander (13.40) trasladará su salida de la estación madrileña a las 14.05 y el Alvia 4192 Santander-Madrid (19.00) demorará también su salida unos minutos con respecto al horario actual.

Estos ajustes se suman a los ya implementados por Renfe desde el pasado 21 de marzo, que afectan a todos los trenes de Larga Distancia, Alta Velocidad y Media Distancia a su paso por Palencia durante varios fines de semana, derivados también de estas obras que Adif realiza en la capital palentina.