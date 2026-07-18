Renfe pone en marcha el XII Tren Teresa de Ávila para disfrutar de escapadas culturales y gastronómicas desde Madrid

ÁVILA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe pone este sábado en marcha el 'Tren Teresa de Ávila', una propuesta conjunta con el Ayuntamiento de Ávila e incluida en el programa de Trenes Temáticos, que ofrece una jornada turística, cultural y gastronómica en la capital abulense partiendo desde la estación de Madrid-Príncipe Pío.

La promoción estará disponible todos los sábados comprendidos entre el 18 de julio y el 31 de octubre y el billete incluye el viaje de ida y vuelta en tren regular de Media Distancia, con salida de Madrid-Príncipe Pío a las 9.06 horas y llegada a Ávila a las 10.37 horas.

Para el regreso, los viajeros podrán utilizar cualquier tren de Media Distancia el mismo sábado o al día siguiente, domingo, lo que permite ampliar la escapada durante todo el fin de semana, ha detallado Renfe a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Con la presentación del billete de los sábados, se incluyen también ventajas turísticas como el acceso gratuito al Palacio de Superunda-Colección Caprotti y la tarifa reducida para la visita a la Muralla de Ávila.

Para viajes de grupo a partir de 10 personas, Renfe ofrece descuentos del 40 por ciento para adultos y del 50 para niños.

Los billetes para el Tren Teresa de Ávila ya están disponibles en los canales oficiales: taquillas de las estaciones, máquinas autoventa, app Renfe, en el teléfono 912 320 320, agencias de viaje o en la web www.renfe.com.

Con esta iniciativa, Renfe refuerza su oferta de trenes turísticos y temáticos, facilitando una alternativa cómoda y sostenible para descubrir el patrimonio histórico, cultural y gastronómico de Ávila.