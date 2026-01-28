Reparada la avería de un transformador que ha dejado sin luz unas horas a 400 clientes de Rondilla, en Valladolid

VALLADOLID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La incidencia en un centro de transformación en la zona de la calle Nebrija, en el barrio vallisoletano de la Rondilla, ha afectado al suministro eléctrico a unos 400 clientes del entorno entre las 9.15 y, aproximadamente, las 12.30 horas de este miércoles, cuando Iberdrola ha informado que ya se encontraba restablecido el servicio.

Fuentes de la compañía eléctrica han informado a Europa Press que la incidencia se ha registrado a las 9.15 horas y han precisado que "no ha tenido relación alguna" con la nevada que ha caído en la ciudad en la mañana de este miércoles.

La incidencia se ha producido en el centro de transformación Nebrija que ha afectado a unos 400 clientes del entorno de la calle que da nombre a la instalación, incluida la calle Soto.

Los técnicos de i-DE, la distribuidora de Iberdrola, han accedido de inmediato al centro, como ha señalado la compañía, y, tras una primera revisión, han sustituido dos fusibles fundidos.

Durante la intervención han detectado también que era necesario reemplazar el transformador, por lo que han procedido a su sustitución en ese mismo momento.

Toda la maniobra se ha llevado a cabo "de manera diligente y coordinada", y a las 12.30 horas el suministro estaba completamente restablecido para todos los clientes afectados.