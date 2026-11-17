Archivo - La Universidad de León acpoge desde mañana la LXXX Asamblea General Ordinaria de la Creup. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) se convertirá desde este miércoles y hasta el próximo día 18 de noviembre en punto de encuentro de la representación estudiantil universitaria de toda España con la celebración de la LXXX Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup), que abordará los retos de la educación superior.

El encuentro, organizado por el Consejo de Estudiantes de la Universidad de León (Ceule) en colaboración con la ULE, reunirá a 96 representantes procedentes de 30 universidades públicas, que participarán en cuatro jornadas de debate y toma de decisiones sobre algunos de los principales retos del sistema universitario.

La Asamblea General constituye el máximo órgano de decisión de Creup, organización que coordina y representa los intereses del estudiantado de las universidades públicas españolas. Durante las sesiones sus integrantes debatirán y votarán propuestas que definirán la posición de la Coordinadora en cuestiones que afectan directamente a la vida universitaria, los derechos del estudiantado y el desarrollo de la educación superior.

Entre los asuntos centrales del orden del día figuran cuatro posicionamientos que la Asamblea someterá a debate y votación y que permitirán fijar la postura de Creup sobre el aprendizaje centrado en el estudiante, la diversidad lingüística en el Sistema Universitario Español, el sistema de becas y la internacionalización y movilidad del estudiantado, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La agenda incluye también un amplio conjunto de resoluciones relacionadas con cuestiones como los planes de igualdad en las universidades, las buenas prácticas en la comunicación universitaria, las microcredenciales y los quinquenios docentes. Asimismo, se abordarán las adaptaciones metodológicas y curriculares, las normativas de progreso y permanencia y la metodología para medir y garantizar el objetivo de alcanzar una financiación universitaria pública equivalente al uno por ciento del PIB.

Estos debates se completarán con la presentación de los informes de gestión de la Comisión Ejecutiva y de los distintos comités, así como con el análisis de mociones internas y convenios, dentro de un programa orientado a definir y coordinar las líneas de actuación de la organización.

NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA

Otro de los momentos destacados de la Asamblea será la elección de la nueva Comisión Ejecutiva, que asumirá la dirección de la Coordinadora durante el próximo mandato. Los representantes universitarios también votarán la incorporación de nuevos miembros y decidirán qué universidad será la sede de la octogésima segunda Asamblea General Ordinaria.

La celebración de esta octogésima edición tiene, además, un significado especial para la Universidad de León, que recupera la organización de una Asamblea General Ordinaria de Creup diez años después de la última celebrada en la institución, en abril de 2016. Una década después León vuelve a acoger a representantes estudiantiles de universidades de todo el país para debatir sobre el presente y el futuro de la educación superior.