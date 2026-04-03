Representantes de nueve países, seis de ellos embajadores, conocen La Pasión de Valladolid en Viernes Santo

Recepción ofrecida por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, a embajadores de diferentes países en su visita a la Semana Santa de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes de nueve países, seis de ellos embajadores, han visitado este Viernes Santo la ciudad de Valladolid para conocer la Semana Santa vallisoletana con el fin de impulsar su proyección internacional.

Precisamente para ello, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha ofrecido una recepción oficial a una delegación de embajadores y representantes diplomáticos acreditados en España, con motivo de su visita a la ciudad durante los actos centrales de la Semana Santa 2026.

A los diplomáticos se les ha invitado a vivir de cerca la procesión del Viernes Santo, uno de los momentos más emblemáticos de la Semana Santa vallisoletana, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, que cada año atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales.

Durante el acto, el alcalde ha puesto en valor la Semana Santa como una de las principales señas de identidad cultural, artística y religiosa de la ciudad y ha destacado su capacidad para emocionar y conectar con públicos de todo el mundo.

Asimismo, ha agradecido la presencia de los representantes internacionales y ha subrayado el creciente interés que despierta esta celebración en el ámbito diplomático y cultural.

Los embajadores asistentes han sido el de Corea, Soosuk Lim; Angola, Balbina Malheiros Dias da Silva; Suiza, Heinrich Schellenberg; Sudán, Ahmed Yousif Mohamed El Siddig; Bosnia y Herzegovina, Vesna Andree Zaimovic, y Lituania, Tomás Irnius. Además, han acudido cónsules y consejeros de otras embajadas como México, Filipinas e Italia.

El Ayuntamiento de Valladolid ha destacado que la presencia de esta delegación internacional contribuye a reforzar la proyección exterior de Valladolid como destino de referencia en turismo cultural y patrimonial, al tiempo que estrecha los lazos institucionales con distintos países y fomenta el intercambio cultural.

"Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento continúa impulsando la internacionalización de la ciudad y el reconocimiento de su Semana Santa como uno de los grandes acontecimientos culturales de España", ha añadido el Consistorio.