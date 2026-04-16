Requisan un centenar de gafas falsas valoradas en más de 25.000 euros en una empresa de paquetería de Palencia

Gafas incautadas. - GUARDIA CIVIL

PALENCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia investiga a una persona como supuesta autora de un delito contra la propiedad industrial al ser el destinatario de un paquete con un centenar de gafas falsas valoradas en más de 25.000 euros.

Los agentes, durante una inspección en una empresa de paquetería, localizaron una caja de grandes dimensiones que les hizo sospechar que pudiera contener productos fraudulentos, detalla el Instituto Armado a través de un comunicado.

Tras analizarla exhaustivamente, comprobaron que en su interior había un centenar de gafas de sol que imitaban marcas de alta gama, valoradas en más de 25.000 euros. Tras proceder a la incautación de las gafas, realizaron los trámites oportunos para dar con la persona destinataria, para proceder a su investigación por el citado delito.