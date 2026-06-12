Rescatada en Arcones (Segovia) una parapentista tras quedar suspendida a unos seis metros en un árbol

Vista del paracaídas de la parapentista que quedó colgada de un árbol en Ardones (Segovia). - JCYL

ARCONES (SEGOVIA), 12 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León ha auxiliado en Arcones (Segovia) a una parapentista que quedó colgada de un árbol, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112.

El suceso se produjo a última hora de la tarde de este jueves, cuando se avisó al 112 de que la piloto de un parapente había quedado colgada en la copa de un árbol, suspendida a unos seis metros de altura, y se encontraba ilesa.

El gestor del 112 realizó una multiconferencia con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente con la localización de la ubicación exacta de la víctima y la movilización del helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Además, se dio aviso del incidente a la Guardia Civil y a los Bomberos de Diputación de Segovia.

Una vez localizado el piloto del parapente y valorada la situación, se decidió acceder hasta la víctima mediante grúa por su posición respecto a las ramas del árbol y la altura. La víctima logró descender por sus propios medios y la enfermera rescatadora comprobó que se encuontraba ilesa. Acto seguido, se procedió a la recogida en grúa doble de ambos rescatadores.