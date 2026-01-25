Rescatada Una Familia Atrapada En Su Vehículo Por La Nieve En Las Navas Del Marqués (Ávila). - GUARDIA CIVIL

ÁVILA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil ha rescatado a una familia, incluida una persona con movilidad reducida y una menor de once años, atrapada por la nieve en una pista del parque eólico próximo a la localidad Las Navas del Marqués (Ávila).

El rescate se llevó a cabo a las 21.10 horas del sábado 24 de enero, cuando el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil alertó al Greim de la presencia del vehículo atrapado y en cuyo interior había cuatro personas que no podían abandonar el lugar por sus propios medios debido a la gran acumulación de nieve y las fuertes rachas de viento.

Tras establecer contacto telefónico con los ocupantes, el Greim comprobó que carecían de ropa técnica adecuada para soportar las bajas temperaturas, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press.

De inmediato, los especialistas prepararon el material necesario para el rescate, incluidas raquetas de nieve, ropa de abrigo y material de iluminación, e iniciaron la marcha hacia la zona afectada.

Una vez localizados, los agentes procedieron a la evacuación de los ocupantes en grupos de dos y les proporcionaron el equipamiento necesario para su desplazamiento a pie hasta el punto donde se encontraban un vehículo quitanieves, el vehículo oficial del Greim y efectivos de la Policía Local de Las Navas del Marqués.

Durante la intervención, fue necesario detener temporalmente el funcionamiento de los aerogeneradores del parque eólico ante el riesgo de desprendimiento de placas de hielo de las palas, ya que una de ellas había impactado previamente contra el vehículo de la familia y fracturado el parabrisas.

Una vez a salvo, los cuatro ocupantes fueron trasladados a dependencias oficiales de la Guardia Civil en Las Navas del Marqués, donde recibieron atención y pudieron resguardarse del temporal, sin precisar ninguna de ellos asistencia sanitaria.