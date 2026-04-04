Rescatada una montañera herida tras sufrir una caída en Gredos (Ávila) - 112 CYL

ÁVILA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha dirigido este sábado el rescate de una montañera herida tras sufrir una caída y lesionarse en un pie en la ruta que une el aparcamiento de la plataforma de Gredos con la Laguna Grande, en Navalperal de Tormes (Ávila).

La operación ha comenzado tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León a las 15:44 horas en la que solicitaban asistencia para una mujer de unos 50 años, que formaba parte de un grupo de montañeros, y que tras sufrir una caída, se había lesionado en un tobillo, lo que le impedía andar y continuar.

El gestor del 1-1-2 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima --en las inmediaciones de la Fuente de los Cavadores-- y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos enfermero. Al mismo tiempo, el 1-1-2 ha informado del accidente a la Guardia Civil y los Bomberos de Ávila.

Ya en la zona del incidente, el helicóptero ha realizado una maniobra de apoyo patín para facilitar el descenso a tierra del equipo de rescate, que a continuación ha atendido a la mujer herida, a la que se le ha colocado una férula de inmovilización en la extremidad herida.

Seguidamente, y mediante un triángulo de evacuación, se le ha izado al helicóptero de rescate con una maniobra de grúa, junto con la rescatadora enfermera. Posteriormente, y con otra maniobra de grúa, se ha extraído al segundo rescatador.

Desde allí, han volado hasta el helipuerto de Hoyos del Espino, donde aguardaba una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl para atender y trasladar a la herida a un centro sanitario.