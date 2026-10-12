1124778.1.260.149.20261012180945 Rescatada una mujer herida por el impacto de una roca en el pico Espigüete en Velilla (Palencia) - JCYL

PALENCIA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de Protección Civil ha dirigido este lunes el rescate de una mujer que ha resultado herida tras recibir el impacto de una roca en el pico Espigüete, en Velilla del Río Carrión (Palencia).

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada a las 12.04 horas en la que se solicitaba asistencia para una mujer de unos 40 años que había resultado herida en un hombro al ser golpeada por una roca en el pico Espigüete, en una zona inaccesible para vehículos por tierra.

El gestor ha puesto en comunicación al alertante con personal de Emergencias Sanitarias para recibir indicaciones sobre cómo ayudar a la herida hasta la llegada de la asistencia, y con los técnicos del Centro Coordinador de Emergencias, quienes ha localizado la ubicación de la accidentada y sus siete acompañantes, en la cara noreste del pico, a unos 2.100 metros de altitud.

Así, se ha movilizado al Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil, cuyo helicóptero ha salido a la zona con el equipo de rescate, incluida una rescatadora enfermera.

Tras localizar el lugar en el que se encontraba la herida, el equipo de rescate ha descendido mediante sendas maniobras de grúa desde el helicóptero. Tras valorar el estado de la herida, se le ha colocado un triángulo de evacuación para proceder a su extracción, lo que se ha efectuado de nuevo mediante una maniobra de grúa junto con la rescatadora enfermera.

A continuación, se ha izado al segundo rescatador y volado ya el helicóptero hasta Guardo, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias ha recogido a la montañera herida para ser atendida.