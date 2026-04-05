Rescatada una mujer herida por la mordedura de un perro en Palazuelos de Eresma (Segovia). - 112 CYL

SEGOVIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha dirigido este domingo el rescate de una mujer de unos 30 años herida tras sufrir la mordedura de un perro en una pierna en las inmediaciones de la cascada del Chorro Grande, en Palazuelos de Eresma (Segovia).

La operación ha comenzado tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León a las 15.39 horas en la que solicitaba asistencia para la mujer herida, quien a consecuencia de las lesiones tenía dificultades para moverse en una zona inaccesible para un vehículo de ruedas.

El gestor del 1-1-2 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias para concretar la ubicación de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos enfermero.

Al mismo tiempo, el 1-1-2 ha avisado del accidente a la Guardia Civil y los Bomberos de la Diputación de Segovia.

El helicóptero de rescate ha realizado maniobra doble de grúa para facilitar el descenso a tierra de los rescatadores. Una vez que han alcanzado el punto en el que se encontraba la mujer herida, le han aplicado un vendaje compresivo en la herida y le han colocado una férula de vacío para inmovilizar la extremidad.

Para izarla al helicóptero, se ha empleado un triángulo de evacuación y una nueva maniobra de grúa, en la que ha sido acompañada por la rescatadora enfermera. En otro ciclo de grúa, se ha extraído también al segundo rescatador.

Desde allí, han volado hasta el campo de polo del Real Sitio de San Ildefonso, donde una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias ha recogido a la herida para su traslado al hospital de Segovia.