Rescatada una senderista lesionada en Boca de Huérgano (León)

La Guardia Civil ha rescatado a una senderista de 56 años que sufrió una lesión durante una ruta en el término municipal de Boca de Huérgano (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (Greim) de Sabero, rescató el pasado fin de semana a una senderista de 56 años que sufrió una lesión durante una ruta en el término municipal de Boca de Huérgano (León).

La alerta originaria del 112 se recibió en la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil a las 16.40 horas, tras la llamada de los acompañantes de la mujer, que informaron de que no podía continuar la marcha debido a una lesión.

Los efectivos del Greim se desplazaron hasta la zona de la Majada las Merinas, donde localizaron a la senderista, que había sufrido un tropiezo que le provocó un esguince en el tobillo derecho, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Tras ser atendida los especialistas de montaña procedieron a su evacuación, en colaboración con personal de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que se encontraba en las proximidades.

El rescate finalizó alrededor de las 20.20 horas, tras evacuar a la afectada hasta la localidad de Portilla de la Reina, donde manifestó que no precisaba asistencia sanitaria.

La actuación se desarrolló conforme al Protocolo Operativo de Colaboración entre la Guardia Civil y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en materia de búsqueda, socorro y rescate de personas.