Rescatada y trasladada al hospital El Bierzo una mujer lesionada en los Cañones del Górgora (León)

La Guardia Civil rescató y trasladó al Hospital El Bierzo a una mujer que resultó lesionada mientras realizaba una ruta de senderismo en la zona de los Cañones del Górgora (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil rescató y trasladó al Hospital El Bierzo en día de ayer a una mujer que resultó lesionada mientras realizaba una ruta de senderismo en la zona de los Cañones del Górgora, en el término municipal de Villagatón (León).

Tras recibirse el aviso de emergencia se activó un dispositivo de rescate en el que participaron efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Bembibre.

Una vez localizada la senderista, los intervinientes comprobaron que presentaba una lesión que le impedía continuar la marcha por sus propios medios, además de encontrarse mareada, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Aunque la orografía del terreno presenta zonas escarpadas y pasos de cierta dificultad la patrulla pudo acceder en vehículo todoterreno hasta el grupo de cinco personas que realizaban la ruta, entre ellos la lesionada, gracias a las coordenadas facilitadas por los alertantes, que fueron localizados en una pista forestal, en un paraje aislado.

En un primer momento procedieron trasladar a la mujer accidentada hasta la localidad de Montealegre, donde esperaba una ambulancia para su evacuación al Hospital El Bierzo y después fueron auxiliadas y trasladadas en el vehículo oficial también hasta Montealegre sus otros cuatro compañeros ilesos.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de planificar adecuadamente las actividades en el medio natural, consultar las condiciones meteorológicas, portar equipamiento adecuado y comunicar previamente el itinerario previsto, especialmente en rutas de montaña o zonas de difícil acceso.