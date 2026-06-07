Rescatado en Cerezo de Arriba (Segovia) un joven de 19 años que quedó colgado de un árbol con su parapente

Un agente de la Guardia Civil observa los árboles en los que quedó suspendido el parapentista en Segovia. - GUARDIA CIVIL

CEREZO DE ARRIBA (SEGOVIA), 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años, vecino de Mejorada del Campo (Madrid), ha tenido que ser rescatado al quedar colgado de un árbol con el parapente que pilotaba a una altura de unos 15 metros en el término municipal de Cerezo de Arriba (Segovia), según ha informado la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press.

El rescate se llevó a cabo en la tarde de este sábado después de que el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León avisara, sobre las 16.42 horas, de que un piloto de parapente ultraligero había quedado suspendido en un árbol a unos 15 metros de altura, en una zona de difícil acceso, próxima a la ermita de San Benito, en el término municipal de Cerezo de Arriba.

El Centro Operativo de Servicios (COC) activó de inmediato a una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Riaza y a una dotación del Seprona, que se desplazaron al lugar.

Gracias a las indicaciones recabadas y a su conocimiento del terreno, los agentes localizaron con precisión el punto del accidente y procedieron a su señalización, para garantizar la seguridad del entorno y facilitando la aproximación de los equipos de rescate especializados.

Paralelamente, se activó a los bomberos del parque de Boceguillas (Segovia) y el helicóptero del GERA de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Una vez asegurada la zona, el helicóptero del GERA efectuó la maniobra aérea de extracción con la que rescató al joven, un varón de 19 años, vecino de Mejorada del Campo (Madrid), el cual no presentaba lesiones, por lo que pudo posteriormente abandonar el lugar acompañado de sus familiares.

La Guardia Civil ha aprovechado para recordar "la importancia de extremar las medidas de seguridad en la práctica de deportes aéreos y de comunicar siempre la ruta prevista para facilitar la actuación de los servicios de emergencia".