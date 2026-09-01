Rescatado un joven en Valladolid que permanecía agarrado a la barandilla del Puente Mayor, sobre el Pisuerga

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VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han logrado rescatar a un joven cuando permanecía agarrado a la barandilla del Puente Mayor de Valladolid, sobre el río Pisuerga, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

El rescato se produjo durante la madrugada de este pasado lunes, cuando los agentes se encontraban prestando funciones propias de su cargo--uniformados y en vehículo con distintivos policiales--y fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 al paseo Isabel la Católica.

Según comunicación recibida a través del servicio de emergencias de Castilla y León 112, un joven se encontraba sentado sobre la barandilla del Puente Mayor, con los pies hacia el exterior, bajándose y volviéndose a subir repetidamente, lo que evidenciaba un riesgo extremo de caída al río.

Dada la gravedad y urgencia de la situación, los agentes accedieron inmediatamente al lugar y observaron a la altura de la mitad del puente una mano agarrada a la parte baja de la barandilla, indicio claro de que la persona se encontraba en una posición crítica y sin estabilidad.

Los policías detuvieron el vehículo de inmediato, saltaron la valla de separación con la calzada y se aproximaron rápida y sigilosamente a la barandilla para evitar que el joven advirtiera su presencia y pudiera soltarse accidentalmente.

Con el fin de evitar que el joven se precipitara al vacío, los agentes sacaron medio cuerpo por fuera de la barandilla, asumiendo un riesgo directo para su propia integridad física. En ese momento, el joven, que únicamente se sostenía con una mano y con un pie apoyado en la pared vertical del puente, fue alcanzado de forma sorpresiva y levantado al vuelo por los agentes, quienes consiguieron introducirlo en la acera y ponerlo a salvo.

La intervención se desarrolló en segundos decisivos, en un entorno de gran peligro tanto para el joven como para los policías intervinientes.

A través de la Sala CIMACC 091, se comisionó una ambulancia al lugar para valorar el estado del joven y prestarle la atención sanitaria necesaria.