1079370.1.260.149.20260419131819 Rescatado un montañero herido en el pico Calvitero en Candelario (Salamanca) - 112 CYL

SALAMANCA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate de un montañero de 32 años herido en una pierna tras golpearse con una roca cuando cuando descendía del pico Calvitero en dirección a la localidad de Candelario (Salamanca), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El rescate ha comenzado sobre las 10.20 horas, tras recibir la sala de operaciones del 1-1-2 una llamada en la que se informaba de la situación del montañero, quien iba acompañado por otro montañero y no podía continuar por sus propios medios.

El gestor del 112 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se ha encargado de hacer una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha coordinado el incidente y localizado la ubicación exacta de la víctima, así como movilizado el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, desde el 1-1-2 ha avisado del incidente a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y, por proximidad, al 1-1-2 de Extremadura.

Tras establecer contacto visual con el herido, el helicóptero se ha quedado en estacionario para que pudierann descender los rescatadores. En el lugar, estos han estabilizado al herido y le han inmovilizado la pierna con una férula de vacío.

A continuación, el montañero ha sido izado junto con la rescatadora enfermera hasta el helicóptero mediante la maniobra de grúa doble con triángulo de evacuación y trasladado al campo de fútbol de Béjar, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Allí, una ambulancia ha recogido y ha trasladado al montañero al hospital Virgen del Castañar y, posteriormente, al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Una vez evacuada la víctima, el helicóptero de rescate ha regreaso a la zona para recoger al rescatador técnico y al acompañante del herido, que ha sido trasladado a la Plataforma del Travieso, un aparcamiento de montaña cerca de Candelario.