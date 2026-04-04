Rescatado un motorista herido tras sufrir una caída en una pista forestal de Fresnedelo (León)

Imagen del operativo de rescate en la pista forestal de Fresnedelo (León) tras el accidente de un motorista en el término de Peranzanes. - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

LEÓN, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha dirigido este sábado el rescate de un motorista de 45 años herido tras sufrir un accidente en una pista forestal en Fresnedelo, en el término municipal de Peranzanes (León).

La operación ha comenzado tras recibirse a las 10.38 horas una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León para solicitar asistencia para la víctima que había caído por un desnivel al este de la localidad.

El gestor del 1-1-2 ha realizado de inmediato una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, entidad que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, para concretar la ubicación de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermero. Asimismo, se ha avisado a la Guardia Civil (Tráfico) de León sobre el accidente.

Al llegar al punto del siniestro, el helicóptero ha aterrizado y el equipo de rescate ha accedido hasta el motorista, quien se encontraba consciente y policontusionado, por lo que tras prestarle la primera asistencia se ha procedido a su extracción en camilla y con colchón de vacío mediante una maniobra de grúa junto con la rescatadora enfermera.

El equipo de rescate ha colaborado además con el personal del helicóptero de Emergencias Sanitarias en la atención al herido antes de su traslado al hospital de León.