Rescatados cuatro montañeros enriscados en una zona de difícil acceso de Collado Jermoso (León)

LEÓN, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado este miércoles a cuatro montañeros que habían quedado enriscados en una zona de difícil acceso, de roca y terreno húmedo, en la ruta de acceso al Refugio de Collado Jermoso, desde la localidad leonesa de Caín por Pamparroso, según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El aviso se recibió a las 8.15 horas a través del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, tras lo que se activó el Grupo Especial de Intervención en Montaña (GREIM) con sede en Sabero (León) y el helicóptero de la Unidad Aérea de León, con base en La Virgen del Camino.

El helicóptero dejó en la zona, mediante apoyo del patín de la aeronave, a dos efectivos de rescate.

En un primer viaje fueron evacuados dos de los montañeros y uno de los socorristas, mientras que en un segundo desplazamiento se evacuó a las otras dos personas junto al segundo rescatador.

Los cuatro montañeros son un varón de 36 años de nacionalidad alemana, un hombre de 36 años y dos mujeres de 38 y 33 años, todos ellos de nacionalidad estadounidense.

La evacuación se realizó sin demora hasta Caín, sin que ninguno de ellos precisara atención sanitaria.

La Guardia Civil ha recordado que, en caso de accidente o pérdida en la montaña, es recomendable conservar la calma, solicitar ayuda y aplicar el protocolo P.A.S. --proteger, avisar y socorrer--.

Asimismo, aconseja llevar teléfono móvil, evitar agotar su batería, utilizar dispositivos de localización GPS y compartir periódicamente la ubicación con familiares o amigos.