Rescatados dos montañeros que se encontraban en dificultades en la cima del Pico Torrecerredo (León)

La Guardia Civil ha rescatado a dos montañeros que se encontraban en dificultades en la cima del Pico Torrecerredo, en el término municipal de Posada de Valdeón (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a dos montañeros que se encontraban en dificultades en la cima del Pico Torrecerredo, en el término municipal de Posada de Valdeón (León), tras verse afectados por unas condiciones meteorológicas adversas que impedían inicialmente el acceso del helicóptero.

Los hechos se conocieron sobre las 10.00 horas del día de ayer, cuando el servicio de emergencias 112 de Asturias comunicó la presencia de dos personas con problemas en la zona de la cima del Torrecerredo. Ante esta situación, desde el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Asturias se activó el helicóptero de la Unidad Aérea de León, así como efectivos del Greim de Cangas de Onís (Asturias), Sabero (León) y Potes (Cantabria).

El helicóptero trasladó inicialmente a los especialistas del Greim de Sabero hasta las proximidades de la zona. Sin embargo, las condiciones meteorológicas, caracterizadas por la presencia de niebla y nubes bajas, imposibilitaron continuar la aproximación aérea, por lo que los rescatadores iniciaron el desplazamiento a pie, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Tras varias horas de progresión por la montaña, los especialistas localizaron a los dos excursionistas sobre las 16.45 horas. Se trataba de dos varones, de 45 y 41 años, ambos de nacionalidad española, que se encontraban en buen estado y no presentaban lesiones.

Una vez con ellos, les proporcionaron comida y agua y, debido a que las condiciones meteorológicas dificultaban la intervención aérea, iniciaron junto a ellos el descenso a pie. Finalmente, después de varios intentos, el helicóptero consiguió acceder a la zona y permitió la helievacuación de ambos afectados hasta la localidad de Riaño (León).

En un primer momento se consideró que el incidente podía haberse producido en territorio asturiano, si bien, una vez localizada con precisión la posición de los rescatados, se confirmó que se encontraban en la vertiente leonesa del Pico Torrecerredo, dentro del término municipal de Posada de Valdeón.

Esta actuación ha puesto de manifiesto la importancia de la coordinación entre los distintos equipos de rescate y la capacidad de adaptación de los especialistas ante condiciones meteorológicas adversas, especialmente en zonas de alta montaña donde el acceso aéreo puede verse limitado.