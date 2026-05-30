Rescatan a dos montañeros heridos tras una caída en el pico Almanzor (Ávila) - JCYL

VALLADOLID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León ha auxiliado a dos montañeros de unos 70 años que han resultado heridos tras haber sufrido una caída cuando ascendían hacia el Crampón, en el pico Almanzor (Ávila), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El rescate ha comenzado a las 15.41 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se alertaba de que dos montañeros habían sufrido una caída sobre unas rocas.

Ambos se encontraban conscientes, aunque policontusionados, y uno de ellos presentaba un fuerte golpe en la cabeza mientras que el otro tenía lesiones en un costado.

El gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de efectuar una primera valoración e indicar al alertante cómo actuar hasta la llegada de los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que ha coordinado el incidente, localizado la posición exacta de las víctimas y movilizado el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Además, se ha avisado a la Guardia Civil y a los Bomberos de Ávila.

Una vez en el lugar, los rescatadores han accedido hasta los heridos mediante una maniobra de grúa simple. La rescatadora enfermera ha realizado una primera valoración sanitaria y ha inmovilizado con un collarín cervical al montañero que presentaba el golpe en la cabeza.

Posteriormente, ambos heridos han sido izados hasta el helicóptero mediante una grúa doble con triángulo de evacuación acompañados por los rescatadores.

El helicóptero de rescate ha evacuado a los dos montañeros hasta el punto de traspaso acordado entre el Centro Coordinador de Emergencias y Sacyl, donde aguardaban un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital básico. Finalmente, ambos heridos han sido trasladados en ambulancia al Complejo Asistencial de Ávila.