Rescatan en helicóptero a una mujer herida tras golpearse en la cabeza en un paraje de Riaza (Segovia)

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León auxilia a una mujer herida en las proximidades de la Ermita de Nuestra Señora de Hontanares, en Riaza (Segovia) - JCYL

SEGOVIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de la Junta ha evacuado en helicóptero a una mujer de 70 años herida tras golpearse en la cabeza en un paraje muy próximo al mirador de Riaza, en la Ermita de la Vigen de Hontanares, situada en la localidad segoviana de Riaza, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que ha comenzado al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 a las 15.48 horas que informaba de que una mujer estaba semiinconsciente en la mencionada zona que era de difícil acceso para las ambulancias.

El gestor del 112 se ha comunicado con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente al localizar la ubicación exacta de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Administración autonómica con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Al llegar, los rescatadores han accedido a la zona en grúa simple y tras ser valorada en el lugar, la víctima ha sido izada hasta el helicóptero mediante grúa doble con triángulo de evacuación acompañada por la rescatadora enfermera.

A continuación, ha sido trasladada hasta el campo de fútbol de Riaza, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-, donde una ambulancia se ha encargado de evacuar a la mujer herida al Complejo Asistencial de Segovia.