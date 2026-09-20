Rescatan en helicóptero a una senderista herida en un pie en el Lago Chao (León) - 112 CYL

LEÓN, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil ha auxiliado este domingo a una mujer de unos 55 años que ha resultado herida en un pie, con una posible fractura de tobillo, tras sufrir un resbalón en las inmediaciones del Lago Chao, en San Emiliano (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha ocurrido sobre las 13.20 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada de un integrante de un grupo de senderistas que solicitaba asistencia para la mujer, situada en un paraje al sureste del lago al que no era posible acceder con vehículos por tierra.

El gestor del 112 ha puesto al alertante en contacto con Emergencias Sanitarias-Sacyl para recibir indicaciones sobre la atención a la herida hasta la llegada de los servicios de emergencia y con los técnicos del Centro Coordinador de Emergencias, que han localizado el punto exacto y han movilizado el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil.

Una vez en la zona, el helicóptero ha realizado una toma de patín para facilitar el descenso de los rescatadores, entre ellos una rescatadora enfermera.

El equipo ha llegado hasta la mujer, ha atendido la lesión y le ha colocado una férula de inmovilización antes de proceder a su evacuación mediante un triángulo de rescate.

La herida ha sido izada al helicóptero junto con la rescatadora enfermera mediante una maniobra de grúa y trasladada hasta el helipuerto del centro de salud de San Emiliano, donde personal sanitario de Sacyl se ha hecho cargo de ella para recibir atención médica.