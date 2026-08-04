La reserva hídrica del Duero pierde 204 hm3 y baja al 68,4% de su capacidad, 7,4 puntos menos que hace un año

Archivo - Uno de los embalses de la Cuenca del Duero. - CHD. - Archivo

VALLADOLID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses de la cuenca del Duero ha bajado hasta el 68,4 por ciento, lo que supone una reducción de 204 hectómetros cúbicos (hm3) y 2,6 puntos respecto a hace una semana, así como una capacidad 7,4 puntos inferior a hace un año, según la estadística difundida por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En concreto, de acuerdo a la estadística recogida por Europa Press, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este 4 de agosto de 2026 un total de 5.197 hm3 de una capacidad total de 7.602.

Así, la reserva hídrica de los embalses del Duero esta semana se sitúa 4,3 puntos por encima del promedio de la década en este punto del año, que se situaba en el 64,1 por ciento con 4.823 hm3. Asimismo, supone 7,4 puntos menos a la alcanzada en las mismas fechas de hace un año, cuando estaba al 75,8 por ciento con 5.766 hm3.

En el total estatal, la reserva hídrica española está al 69,6 por ciento y almacena 29.016 hm3. En total, ha perdido 13,5 puntos y 7.577 hm3 desde el boletín del dos de julio. Así se ha anunciado el día en el que la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, ha avanzado que España registra ya el verano más cálido desde el inicio de la serie histórica de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en 1961: la temperatura media en el país en junio y julio ha sido de 24,1ºC.

Los embalses españoles están cuatro puntos por encima que el año pasado por estas fechas (cuando se encontraban al 65,6 por ciento con 36.796 hm3). Sin embargo, superan en 15,8 puntos la media de la última década (cuando la reserva hídrica ha registrado un promedio de 30.155 hm3, es decir, el 53,8 por ciento de su capacidad).

Durante esta semana, las precipitaciones han sido muy escasas en la vertiente Atlántica y prácticamente nulas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Gijón, donde se han registrado 2,9 litros por metro cuadrado (l/m2). En este marco, la vertiente Atlántica se encuentra al 71,3 por ciento con 30.273 hm3. Mientras tanto, la Mediterránea está al 64,1 por ciento con 8.743 hm3.

En total, hay tres cuencas por encima del 80 por ciento: las Cuencas internas del País Vasco (85,7 por ciento); las Cuencas internas de Cataluña (82,4 por ciento) y Guadalete-Barbate (80,7 por ciento). Además, hay siete que superan el 70 por ciento: el Guadalquivir (76,9 por ciento); el Guadiana (76,6 por ciento); Tinto, Odiel y Piedras (76,4 por ciento); el Cantábrico Occidental (72,4 por ciento); el Cantábrico Oriental (71,2 por ciento); la Cuenca Mediterránea Andaluza (70,6 por ciento) y el Miño-Sil (70,4 por ciento).

El resto siguen superando el 50 por ciento: el Duero está al 68,4 por ciento; el Ebro al 64,9 por ciento; el Tajo al 64,3 por ciento; Galicia Costa al 62,1 por ciento; el Júcar al 58,5 por ciento; y el Segura al 55,3 por ciento.