La reserva hídrica del Duero pierde 211 hm3 y baja al 78,6%, aunque sigue casi diez puntos sobre la media de la década

Archivo - Vista del embalse del río Porma, a 28 de abril de 2023, en León, Castilla y León (España) - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses de la cuenca del Duero se sitúa esta semana al 78,6 por ciento de su capacidad total, con un total de 5.973 hectómetros cúbicos (hm3) embalsados, lo que supone un descenso de 211 hectómetros cúbicos, un 2,8 por ciento con respecto a la semana anterior.

Esta cifra, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos por Europa Press, se sitúa por debajo del volumen registrado en las mismas fechas del año pasado, cuando la cuenca almacenaba 6.203 hectómetros cúbicos, equivalentes al 81,6 por ciento de su capacidad total.

En concreto, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este reporte un total de 5.973 hectómetros de una capacidad total de 7.602 hm3.

El porcentaje de agua embalsada esta semana (78,6 por ciento) supera, no obstante, la media de los últimos diez años para este periodo, que se sitúa en 5.271 hectómetros cúbicos, equivalente al 69,3 por ciento de la capacidad total, es decir, 9,3 puntos porcentuales menos.

En el marco nacional, la reserva hídrica española está al 75,3 por ciento de su capacidad total, por lo que los embalses almacenan actualmente 42.192 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, lo que supone una disminución de 1.007 hm3 en la última semana (1,8 puntos menos de capacidad).

Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, recogidos por Europa Press, hay cuatro cuencas por encima del 80 por ciento, frente a las ocho que había hace siete días: las cuencas internas de Cataluña (al 87,9 por ciento); las cuencas internas del País Vasco (al 85,7 por ciento); Guadalete-Barbate (82,9 por ciento); y Guadalquivir (80,4 por ciento).

Por debajo del 80 por ciento de su capacidad, se encuentran las cuencas del Cantábrico Oriental (78,1 por ciento); Cántabrico Occidental (79,8 por ciento); Miño-Sil (76 por ciento); Galicia Costa (65,8 por ciento); Duero (78,6 por ciento); Tajo (69,7 por ciento); Guadiana (79,4 por ciento); Tinto Odiel y Piedras (79,5 por ciento); Cuenca Mediterránea Andaluza (73 por ciento); Segura (57,2 por ciento); Júcar (62,4 por ciento); y Ebro (74,8 por ciento).

En la última semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Atlántica y han sido escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Santiago de Compostela con 51,8 l/m2.