La reserva hídrica del Duero se sitúa al 89,8%, 12,7 puntos por encima del promedio de la década

Archivo - Vista del embalse del río Porma, a 28 de abril de 2023, en León, Castilla y León (España) - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los embalses del Duero han subido en la última semana 50 hectómetros cúbicos (hm3) y se encuentran al 89,8 por ciento de su capacidad, lo que supone 0,7 puntos más que hace una semana y 12,7 puntos más que el promedio de la década, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos por Europa Press.

En concreto, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este 26 de mayo un total de 6.825 hm3 de una capacidad total de 7.602.

Así, la reserva hídrica de los embalses del Duero esta semana se sitúa 12,7 puntos por encima del promedio de la década en este punto del año, que se situaba en el 77,1 por ciento, lo que supone 5.808 hm3. Asimismo, supone 3,6 puntos menos a la alcanzada en las mismas fechas de hace un año, cuando estaba al 92,8 por ciento, 7.053 hm3.

En el conjunto del Estado, la reserva hídrica almacena 47.083 hm3 y están al 84 por ciento de su capacidad. Aunque en esta última semana ha perdido 95 hm3, es decir, el 0,2 por ciento de su capacidad, está 23,4 puntos por encima del año pasado, momento en el que almacenaba 33.995 hm3 y se encontraba al 60,6 por ciento. Además, supera en 20,6 puntos la media de las reservas para este punto del año, cuando tenían 35.534 hm3 y estaban al 63,4 por ciento.

Durante estos últimos días, las precipitaciones han sido muy escasas en la vertiente Atlántica y prácticamente nulas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Ourense, donde se han registrado 20 litros por metro cuadrado (l/m2). En este marco, la vertiente atlántica está al 85 por ciento con 36.058 hm3 y la mediterránea, al 80,8 por ciento con 11.025 hm3.

Dos cuencas se encuentran por encima del 90 por ciento: las Cuencas internas del País Vasco (95,2 por ciento) y las Cuencas internas de Cataluña (93,6 por ciento). Además, ocho se encuentran por encima del 80 por ciento: el Duero (89,8 por ciento), el Cantábrico Oriental (89 por ciento), Guadalete-Barbate (88,3 por ciento), el Ebro (88 por ciento), el Miño-Sil (87,5 por ciento), el Cantábrico Occidental (87,3 por ciento), el Guadalquivir (87,1 por ciento), Tinto, Odiel y Piedras (86,9 por ciento) y el Guadiana (85,2 por ciento).

El resto de cuencas, por debajo del 80 por ciento pero aún así por encima de la mitad de su capacidad, son el Tajo (79,1 por ciento), Galicia Costa (78,9 por ciento), la Cuenca Mediterránea Andaluza (77 por ciento), el Júcar (67,8 por ciento) y el Segura (60,4 por ciento).