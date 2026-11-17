Archivo - Vista del embalse del río Porma, a 28 de abril de 2023, en León, Castilla y León (España) - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los embalses del Duero han aumentado en la última semana su reserva en 111 hectómetros cúbicos (hm3) y se encuentran al 42,7 por ciento de su capacidad, lo que supone 1,4 puntos más que hace una semana, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En concreto, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este 17 de noviembre un total de 3.247 hectómetros cúbicos de agua, frente a los 3.136 hectómetros cúbicos de la semana anterior, sobre una capacidad total de 7.602 hectómetros cúbicos. De este modo, el volumen embalsado ha aumentado un 3,5 por ciento en siete días.

Así, la reserva hídrica de los embalses del Duero se sitúa esta semana 6,4 puntos por debajo del promedio de los últimos diez años para estas fechas, que se encuentra en el 48,3 por ciento, equivalente a 3.670 hectómetros cúbicos.

Asimismo, permanece 13,0 puntos por debajo del nivel registrado en las mismas fechas del año anterior, cuando los embalses almacenaban 4.231 hectómetros cúbicos y se encontraban al 55,7 por ciento de su capacidad.

La reserva hídrica española almacena un total de 31.950 hectómetros cúbicos (hectómetros cúbicos) y está al 57 por ciento de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Durante los últimos siete días, ha aumentado un 1,7 por ciento de su capacidad total, es decir, 905 hectómetros cúbicos.

Es la primera vez que los embalses almacenan más agua que la semana anterior desde el boletín del pasado 26 de mayo, cuando la reserva hídrica se encontaba al 84,2 por ciento.

En comparación, el año pasado estaba al 53,4 por ciento con 29.935 hectómetros cúbicos, mientras que la media de la última década para este punto del año está en 44,7 por ciento con 25.091 hectómetros cúbicos.

Desde el último informe del martes pasado, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. La máxima se ha producido en la estación de Vigo (Aeropuerto), donde se han recogido 199,1 litros por metro cuadrado (l/m2).

En este marco, la vertiente atlántica está al 59,2 por ciento con 25.137 hectómetros cúbicos y la mediterránea, al 49,9 por ciento con 6.813 hectómetros cúbicos.

En total, hay tres cuencas que se encuentran por encima del 70 por ciento: las Cuencas internas de Cataluña (77,4 por ciento), Guadalete-Barbate (74,3 por ciento) y el Guadiana (72,3 por ciento). Además, cuatro están por arriba del 60 por ciento: el Guadalquivir (69,1 por ciento), el Tinto, Odiel y Piedras (62,9 por ciento), la Cuenca Mediterránea Andaluza (62,4 por ciento) y las Cuencas internas del País Vasco (61,9 por ciento).

El resto de cuencas no superan el 60 por ciento. Está el Tajo al 55,1 por ciento, el Júcar al 52,3 por ciento, el Cantábrico Occidental al 48 por ciento, el Cantábrico Oriental al 47,9 por ciento, el Segura al 46,5 por ciento, el Miño-Sil al 46,3 por ciento, el Ebro al 45,3 por ciento, Galicia Costa al 43,7 por ciento y el Duero al 42,7 por ciento.