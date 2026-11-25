Imagen de las primeras nevadas de este otoño en la montaña leonesa. - EUROPA PRESS

LEÓN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varias vías del norte de la provincia de León mantienen restricciones de circulación a causa de la nieve, concretamente las vías N-630, la N-621 y la N-625.

La N-630 se encuentra afectada por nieve entre los kilómetros 100 y 85, en el tramo de Villamanín a La Campa. La vía permanece en nivel de servicio verde, aunque está prohibido adelantar a vehículos pesados. Se recomienda extremar la precaución y adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas, según la información publicada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

La N-621 también está afectada por nieve entre los kilómetros 93 y 121, en el tramo de Riaño a Llánaves de la Reina. Esta carretera permanece en nivel amarillo y está prohibido adelantar, la velocidad está restringida temporalmente a 60 kilómetros por hora y se encuentra restringida para vehículos pesados.

La N-625 también se encuentra afectada por nieve entre los kilómetros 93 y 130, en el tramo entre Riaño y Ribota de Sajambre. La vía permanece en nivel amarillo y está prohibido adelantar, la velocidad está restringida temporalmente a 60 kilómetros por hora y se encuentra restringida para vehículos pesados.