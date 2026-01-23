Restricciones temporales desde las 15.00 horas a camiones de más de 7.500 kilos en siete ejes de Soria por nieve

SORIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido restricciones temporales a la circulación a partir de las 15.00 horas de este viernes, 23 de enero, para vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías de más de 7.500 kilos en varios ejes de Soria ante la previsión de nevadas y el riesgo asociado a la seguridad vial.

En concreto y según ha informado este viernes la Subdelegación del Gobierno, en la provincia de Soria la restricción afecta a siete tramos en ambos sentidos: A-2 (Torija, PK 73 - Arcos de Jalón, PK 167), A-15 (Medinaceli, PK 0 - Soria, PK 64), N-111 (Medinaceli, PK 151 - Soria, PK 222,5), N-122 (Soria, PK 158,75 - Aranda de Duero, PK 263), N-234 (Ciria, PK 304,4 - Sarracín, PK 483), CL-101 (Ágreda, PK 0 - Almazán, PK 72) y N-110 (San Esteban de Gormaz, PK 66,8 - Cerezo de Abajo, PK 128,5).

La DGT ha precisado que la restricción se mantendrá mientras persistan las condiciones que la motivan y se levantará cuando la situación meteorológica y el estado de la red viaria lo permitan. Asimismo, ha explicado que la medida tiene carácter preventivo y busca evitar bloqueos, retenciones y situaciones de riesgo en los principales corredores, con especial incidencia en zonas con avisos de nivel naranja.

No obstante, quedan excluidos de la prohibición los vehículos de emergencias, los de auxilio en vías públicas y los destinados a la vialidad invernal. Además, la Jefatura Central de Tráfico prevé autorizaciones excepcionales en supuestos justificados por razones de seguridad o emergencia.

Asimismo y para evitar desplazamientos innecesarios y esperas en carretera, ha recomendado a los transportistas planificar rutas alternativas, revisar los puntos de estacionamiento disponibles y consultar el estado de las vías antes de iniciar el viaje.

La DGT ha insistido en el llamamiento de extremar la precaución en episodios de nieve y de atender siempre la señalización circunstancial y las instrucciones de los agentes.