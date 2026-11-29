Resultados de las elecciones generales 2026 en Castilla y León, en tiempo real- EUROPA PRESS

VALLADOLID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sigue aquí en tiempo real los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre en Castilla y León. A medida que avance el escrutinio, consulta el porcentaje escrutado, la participación y cuántos votos y escaños obtiene cada candidatura al Congreso, con la comparación respecto a 2023.

Castilla y León elige 31 diputados en nueve circunscripciones. Valladolid reparte cinco escaños y Soria, dos. El resultado autonómico suma los diputados obtenidos en cada provincia, donde el reparto se calcula por separado.

CÓMO VOTÓ CASTILLA Y LEÓN EN 2023

El PP encabezó el resultado de las generales de 2023 en Castilla y León con 18 diputados. El PSOE obtuvo 12 escaños y Vox, uno. Sumar no logró representación en la comunidad.