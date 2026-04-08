Retienen a un furtivo tras abatir a un corzo en plena veda y en un coto de San Miguel del Arroyo (Valladolid)

Material incautado al furtivo. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha investigado a un varón por un presunto delito relativo a la protección de la flora y fauna silvestre, tras ser sorprendido cuando acababa de abatir un corzo en un coto del término municipal de San Miguel del Arroyo (Valladolid), en plena época de veda y sin autorización para la caza.

La Guardia Civil recibió varias llamadas de ciudadanos alertando de la presencia de un posible furtivo en un paraje de la zona. Con esta información, varias patrullas se desplazaron de inmediato al lugar indicado, señala el Instituto Armado a través de un comunicado.

A su llegada, los agentes localizaron a varias personas que habían interceptado el vehículo del sospechoso. Tras identificar al conductor, los agentes procedieron a examinar el interior del vehículo, donde hallaron en el maletero un rifle desenfundado, propiedad del investigado, así como una cámara fotográfica y unos prismáticos.

Los ciudadanos que habían alertado a la Guardia Civil indicaron el punto exacto donde el individuo había efectuado el disparo. Con estas indicaciones, los agentes realizaron un reconocimiento de la zona, y localizaron a 84 metros en dirección oeste el cuerpo de un corzo macho, al que acababan de cortar la cabeza, aún caliente en el momento de la inspección. El animal se encontraba dentro del mismo coto cinegético.

Ante estos hechos, la Guardia Civil informó al individuo de que sería denunciado por cazar con un arma larga rayada de caza mayor en época de veda y sin autorización en un terreno cinegético, procediendo además a la intervención del arma y del resto de medios utilizados.

La actuación se llevó a cabo la semana pasada y permitió recuperar el ejemplar abatido, por la rápida colaboración ciudadana, que resultó esencial para detectar y frenar la actividad furtiva.