Las reurbanización del paseo de la Ingeniería avanza la reducción a un carril de Prado de la Magdalena, en Valladolid

Plano de las obras del denominado Paseo de la Ingeniería.

VALLADOLID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid prevé que el próximo 16 de febrero comiencen las obras de reurbanización del paseo de la Ingeniería, con el que se refieren al tramo de la actual calle Nochevieja comprendido entre Prado de la Magdalena y el paseo del Cauce, con un presupuesto de 166.000 euros y que incluirán un nuevo tramo de carril bici, al tiempo que se prevé reordenar Prado de la Magdalena, que quedará con un único carril de circulación para ganar plazas de aparcamiento.

La actuación en este tramo viario, según han informado fuentes municipales, cuenta con un plazo de ejecución aproximado de tres meses.

Los trabajos incluyen la implantación de un nuevo carril bici de unos 155 metros de longitud, con el objetivo de mejorar la movilidad sostenible y reforzar la conexión entre los itinerarios ciclistas ya existentes en el paseo del Prado de la Magdalena y el paseo del Cauce, uno de los recorridos más utilizados por la comunidad universitaria, ya que en la zona se encuentran varias facultades del campus.

La intervención se enmarca dentro de la programación del Lote 1 del Contrato de Conservación de las Vías Públicas, adjudicado a la empresa Zarzuela, y responde a "la necesidad de actuar sobre unas aceras cuyo estado se ha visto progresivamente deteriorado en los últimos años por el crecimiento de las raíces del arbolado", lo que ha provocado levantamientos del pavimento, reparaciones provisionales y un elevado número de accidentes y reclamaciones, especialmente en el entorno del polideportivo Miriam Blasco y el colegio Federico García Lorca.

El proyecto contempla la reconstrucción completa de ambas aceras, con losas de hormigón similares a las actuales. La acera situada junto al polideportivo, las pistas deportivas y el centro educativo tendrá una anchura media de 2,75 metros, mientras que la acera colindante al parque, de menor tránsito, contará con una anchura media de 2,20 metros.

Junto a la acera del polideportivo se ejecutará un nuevo carril bici de 2,30 metros de anchura.

A continuación, se reorganizará el aparcamiento en línea, con una anchura de 2 metros. En el lado opuesto de la vía se creará un parterre terrizo de 2,25 metros de anchura, que permitirá albergar el arbolado existente y conservar la mayoría de los ejemplares mediante actuaciones puntuales sobre las raíces, mejorando así la integración del arbolado en el espacio urbano.

Asimismo, la actuación incluye la mejora del alumbrado público, actualmente poco eficaz debido a la interferencia de las copas de los árboles.

Se instalarán luminarias sobre báculos altos en el lado del polideportivo y luminarias bajas orientadas al tránsito peatonal en el lado opuesto.

Por último, se reforzará la accesibilidad y la seguridad en todos los pasos de peatones, mediante la instalación de pavimento táctil y plataformas prolongadas que mejoren la visibilidad.

De forma complementaria, la concejalía de Tráfico y Movilidad también reordenará el paseo del Prado de la Magdalena, donde se dejará un único carril de circulación y se transformará el aparcamiento en línea del lado izquierdo, el que discurre junto a la antigua facultad de Ciencias, en aparcamiento en batería, lo que permitirá ganar plazas de aparcamiento.

En el tramo comprendido entre Real de Burgos y Nochevieja se prevé ganar alrededor de 60 nuevas plazas, lo que permitirá compensar futuras actuaciones de ensanche de aceras en el barrio de Batallas.