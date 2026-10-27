RÍO Shopping celebra Halloween en la 'Cripta de Drácula', donde se podrán obtener tarjetas regalo por 30 o 50 euros

La Cripta de Drácula, donde los visitantes de RÍO Shopping podrán conseguir tarjetas regalo de 30 o 50 euros. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial RÍO Shopping de Arroyo (Valladolid) celebra Halloween con un reto para todos sus visitantes y hasta el 31 de octubre, todos los que se atrevan a sumergirse en la 'Cripta del Conde Drácula', optarán a ganar como premio una Tarjeta Regalo de RÍO Shopping por valor de 30 euros para canjear en los establecimientos adheridos.

Los socios de 'Livli Family', el programa gratuito de fidelización de Ingka Centres, la empresa de gestión de centros comerciales a la que pertenece RÍO Shopping, tendrán como ventaja una recompensa aún mayor ya que la Tarjeta Regalo será de 50 euros.

La mecánica del juego consiste en sumergirse en una piscina de bolas y encontrar las cinco bolas misteriosas de color amarillo escondidas. Los 200 primeros participantes que completen el desafío podrán conseguir el premio, que se entregará por orden de consecución hasta agotar existencias.

Asimismo, la actividad ofrece un incentivo adicional a quienes forman parte de LIVLI Family, el programa de fidelización que fue lanzado el pasado mes de mayo y que ofrece una serie de ventajas especiales a lo largo del año para sus socios, como descuentos en los establecimientos, promociones y otros beneficios como servicios gratuitos o acceso preferente a experiencias y actividades.

"Queremos ofrecer a nuestros visitantes una experiencia diferencial para compartir en familia durante esta semana de Halloween que sea divertida y además con la posibilidad de llevarse un premio", como así lo ha aseverado la responsable de Marketing y Comunicación de RÍO Shopping, Sara Valladolid.

Asimismo, Valladolid ha destacado que RÍO Shopping no sólo cuenta con cerca de 140 establecimientos, "sino que es además un lugar de encuentro para todos los castellanoleoneses" que visitan este centro "para acudir a alguna de las tiendas únicas en la región", y para disfrutar de una propuesta de ocio "única y diseñada cada mes".