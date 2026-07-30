Rioseco (Valladolid) acoge desde este viernes 'Symphony', una experiencia inmersiva que lleva al centro de una orquesta

Imagen que se podrá ver en la película 'Symphony'. - FUNDACIÓN LA CAIXA

MEDINA DE RIOSECO (VALLADOLID), 30 (EUROPA PRESS)

La plaza mayor de Medina de Rioseco (Valladolid) acoge desde este viernes, 31 de julio, al 7 de septiembre la proyección la película inmersiva 'Symphony, impulsada por la Fundación la Caixa y dirigida por Gustavo Dudamel, un proyecto que utiliza realidad virtual para situar al espectador en el centro de la Mahler Chamber Orchestra.

El alcalde de Medina de Rioseco, David Esteban Rodríguez; la delegada de la Fundación la Caixa en Castilla y León, Rosana Cano; el director de Área de Negocio de CaixaBank , Daniel Llorente; y el asesor de la exposición, David Puertas, han presentado este jueves, 30 de julio, el evento que acogerá la localidad vallisoletana.

Los usuarios interesados en el programa pueden acceder y reservar las entradas a través de web de la Caixa para disfrutar del evento de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 23.00 horas.

Este proyecto itinerante es un "viaje emocional" a través de composiciones de Beethoven, Mahler y Bernstein e imágenes para ofrece la oportunidad de entender cómo, desde la simplicidad de un trozo de madera o de la rudeza de un pedazo de metal, se construye un universo "tan sofisticado y bello" como el de una sinfónica.

"La vivencia ofrece al usuario una escucha emocionalmente activa: gracias a los cambios de posición de la cámara 360º dentro de la orquesta, el espectador escuchará y sentirá la música de una forma nueva y sorprendente y experimentará las diferentes familias de instrumentos", ha expresado la Fundación a través de un comunicado recogido por Europa Press.

De esta forma, el espectador podrá situarse en medio de la orquesta en esta experiencia "puntera" a partir de tecnología de realidad virtual, que tras su estreno en CosmoCaixa (Barcelona), llega en el marco de una gira que recorrerá un centenar de ciudades de España y Portugal en los próximos diez años.

La película ha sido reconocida con el premio Project of Influence 2023, impulsado por The Best in Heritage con el apoyo del Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés) y la organización Europa Nostra.

Este galardón se suma, entre otros, al recibido en septiembre de 2022, cuando el proyecto se alzó con uno de los European Heritage Awards, impulsados por la organización Europa Nostra y la Unión Europea, en la categoría de Educación, Formación y Habilidades.

SOBRE LA PELÍCULA

La propuesta transcurre en dos unidades desplegables de cien metros cuadrados cada una: el primer espacio está dedicado a la proyección de un filme en pantalla grande, con una duración de doce minutos y, el segundo, está destinado a la película de realidad virtual y tiene la misma duración.

En la primer estancia se ofrecerá un preámbulo sonoro y visual de la vivencia virtual, la película sin diálogos que se conduce con música y que tiene como finalidad generar una oportunidad para tomar conciencia de los paisajes sonoros que rodean a la sociedad a diario.

Los protagonistas de esta son tres jóvenes músicos de diferentes partes del mundo, Colombia, Nueva York y la costa mediterránea, de manera que se construye un filme con sonidos y músicas propias de los lugares donde viven, lo que permite entender cómo cada uno de ellos está conectado con estas características de su entorno.

Una vez visto esta primera pieza audiovisual, los espectadores accederán a la experiencia musical de realidad inmersiva a través de los dispositivos de realidad virtual, donde escucharán la 'Quinta sinfonía' de Beethoven, podrán ver en la primera fila a Gustavo Dudamel y se trasladarán a espacios como el taller de un lutier.

En esta segunda parte, también bajo la dirección de Igor Cortadell, el público podrá escuchar el sonido de la madera mientras es esculpida por las manos del artesano constructor de los instrumentos de cuerda, antes de introducirse dentro del violín en el que trabaja y, posteriormente, en el interior de una trompeta.