De la Riva mantiene que desconocía la "transcendencia" económica de las 'comfort letter'

Publicado 03/07/2018 14:10:02 CET

VALLADOLID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha mantenido este martes en el juicio sobre la firma de las 'comfort letter' para el préstamo de la Sociedad Alta Velocidad (SVAV) que no consultó a nadie al respecto de estas acciones porque desconocía su "transcendencia" económica y creía que eran "una recomendación de cortesía" de carácter "no oficial".

Así lo ha expresado León de la Riva en su declaración ante el tribunal de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Valladolid en el juicio al que se enfrenta junto a los exconcejales de su equipo de Gobierno Manuel Sánchez y Alfredo Blanco por la suscripción de tres cartas de conformidad en los años 2008, 2010 y 2011 con las que el Ayuntamiento se comprometió a hacer frente a los 100 millones de euros que le correspondían del total del préstamo de la SVAV --404 millones-- por su participación del 25 por ciento.

En sus respuestas a la representante del Ministerio Fiscal y al abogado del Ayuntamiento, personado como acusación particular, León de la Riva ha defendido en varias ocasiones que en los años 2008, 2010 y 2011 desconocía la naturaleza de las 'comfort letter' así como su "transcendencia" económica. De hecho, ha reconocido que no era "consciente" del alcance del documento y que no consultó a nadie en el Ayuntamiento y nadie le advirtió de las consecuencias.

León de la Riva ha explicado que "pensaba que era una carta como de recomendación de cortesía" para apoyar la negociación de los préstamos por parte del consejero delegado de la SVAV, con lo que entendía que se podían lograr "mejores condiciones económicas". Además, ha añadido que entendió que no era un documento "oficial" sino una carta como las "miles" que asegura que rubricaba a lo largo de un año como alcalde.