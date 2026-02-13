Roba en una carnicería de Tordesillas y se oculta en el armario de su casa al llegar la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a un varón en la localidad de Tordesillas (Valladolid) como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en una carnicería del municipio y que luego se escondió en un armario de su casa al llegar los agentes para su detención, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el propietario del establecimiento, quien informó de que autor o autores desconocidos habían accedido al interior de su local tras fracturar la persiana metálica exterior y posteriormente habían roto una ventana, tal y como quedó registrado en las imágenes de las cámaras de seguridad. En el vídeo se observaba a un varón que, una vez dentro, sustraía la caja de recaudación que contenía en ese momento 800 euros.

La Guardia Civil realizó una inspección ocular en las inmediaciones del establecimiento y localizó una cizalla que podría haber sido utilizada para fracturar la ventana, así como un machete encontrado en la propia zona de acceso forzado. Ambos objetos fueron intervenidos y se encuentran depositados en dependencias oficiales a disposición judicial.

Los agentes se personaron en el domicilio del presunto autor para proceder a su detención. Al abrir la puerta, el propio varón, permitió inicialmente el acceso e indicó que iba a cambiarse de ropa. Sin embargo, tras varios minutos, dejó de atender los requerimientos de los agentes. En ese momento, de manera fortuita, llegó al domicilio un familiar del sospechoso, quien autorizó expresamente la entrada de los agentes para proceder a la detención de su hijo.

Una vez dentro, los agentes localizaron al sospechoso oculto en el interior de un armario, evidenciando su intención de evadir la acción policial. Se procedió a su detención, utilizando para ello la fuerza mínima imprescindible para su reducción y engrilleta miento, dado que se resistió activamente.

El detenido, ya conocido por los agentes, cuenta con numerosos antecedentes, entre ellos por robo con fuerza.