Rocío Lucas subraya su compromiso y "empeño personal" para que Soria "tenga el puesto que se merece"

(De Izda A Dcha) El Senador Del PP José Manuel Hernando, La Candidata Rocío Lucas Y El Presidente Del PP De Soria, Benito Serrano - EUROPA PRESS

SORIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP por la provincia de Soria para las elecciones autonómica del 15 de marzo, Rocío Lucas, ha mostrado su compromiso y "empeño personal" para que Soria "tenga el puesto que se merece".

Lucas ha agradecido la confianza del Partido Popular y del presidente de la Junta, Alfonso Fernández de Mañueco, así como del presidente provincial, Benito Serrano, y al equipo de los 'populares' de Soria por la confianza depositada para encabezar la lista por su provincia.

"Lo dije hace cuatro años cuando en 2022 encabecé también las listas. Es un honor representar a los sorianos y poder trabajar y luchar para que la provincia tenga oportunidades, crezca y siga teniendo todas las riquezas y oportunidades que se merecen", ha expresado.

La también consejera de Educación desde 2019, de la localidad soriana de Villálvaro, ha incidido en el orgullo que supone participar en el proyecto del PP de Soria y del PP de Castilla y León.

En este marco, se ha referido al reto de que las actuaciones en la provincia y en Castilla y León las sitúen "entre los tres primeros puestos como ciudad, como provincia y como comunidad autónoma para vivir".

"Esos son los objetivos claros que tenemos y sobre eso vamos a ir trabajando. Queremos que nuestra provincia siga siendo un referente en aspectos tan vitales como es la educación", ha manifestado.

Lucas se ha referido al impulso que se ha dado a la provincia de Soria en estos cuatro años y el "efecto positivo" que supone ser referentes "en materia educativa a nivel autonómico, nacional y hasta mundial".

Así, ha repasado las actuaciones que se han llevado a cabo en estos últimos cuatro años en materia Sanitaria, también en materia de movilidad, bajada de impuestos, industria, autónomos o agricultores.

"Ha sido un periodo de cuatro años donde hemos trabajado intenso y duro para que la gestión se ponga de manifiesto, para que las realidades estén ahí y para que todos los sorianos hayan podido ver lo que se ha hecho, con realidad palpables y concretas", ha señalado la candidata. La soriana ha insistido en que va a seguir "comprometida" con "empeño persona" y ha puesto a disposición su "trabajo y dedicación" para que la provincia "tenga ese puesto que se merece".

EL LUNES, LISTAS COMPLETAS

El presidente del PP en Soria, Benito Serrano, no ha avanzado el resto de nombres que acompañarán a Rocío Lucas en la candidatura, algo que se hará público el lunes 1 de febrero.

Serrano ha destacado los resultados de la candidata al frente de la Consejería de Educación, "con unos resultados extraordinarios, un ejemplo de gestión, un ejemplo de trabajo y un ejemplo de lucha, y de lo que es también el Partido Popular".