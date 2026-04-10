Rodríguez defiende la vivienda pública con una adjudicación "transparente" para garantizar proyectos "vitales" a jóvenes

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (i), el delegado del Gobierno, Nicanor Sen (2d), y el consejero de Medio Ambiente, , Juan Carlos Suárez-Quiñones (c), durante la visita a las 40 viviendas colaborativas para jóvenes, - Rafael Bastante - Europa Press

ÁVILA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido la vivienda pública frente a la "especulación" con el fin de garantizar el desarrollo de proyectos "vitales" a jóvenes siempre con canales de adjudicación transparentes que garanticen la igualdad, una idea que ha defendido durante una visita a las obras de 40 viviendas colaborativas para jóvenes en Ávila.

Rodríguez ha visitado este complejo ubicado Avenida de los Derechos Humanos de la capital abulense, junto al consejero de Medio Ambiente y Vivienda en funciones de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y al alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera. Allí, la ministra ha reafirmado la determinación del Gobierno de España para "triplicar" la inversión y consolidar un parque público de alquiler que permita "contener los precios".

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana ha señalado que el modelo por el que apuesta el Ejecutivo central pasa por una vivienda pública y protegida "para siempre", con canales de adjudicación transparentes que garanticen la igualdad. "El modelo no puede ser el de la especulación de los inversores extranjeros ni el de los fondos que se comen las rentas del trabajo de las personas con las rentas del alquiler", ha aseverado durante el recorrido por las obras.

En este sentido, ha rechazado un sistema que permita construir de cualquier manera o que favorezca "que inversores extranjeros se lucren con las necesidades de la juventud". "El modelo no puede ser el de construir en cualquier sitio y de cualquier manera, el modelo no puede consistir en no tener garantías de acceso para los que más lo necesitan, el modelo no puede ser el de la especulación de los inversores extranjeros, el modelo no puede ser el de los fondos que se comen las rentas del trabajo de las personas con las rentas del alquiler", ha relatado, tras lo que ha subrayado: "El modelo es este, es vivienda pública, protegida, para siempre, con canales también de adjudicación transparente".

Además, ha anunciado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda ha recibido ya las aportaciones del Consejo de Estado y llegará al Consejo de Ministros en pocas semanas con una dotación de 7.000 millones de euros.

APUESTA DE LA JUNTA

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado que la política de vivienda es una prioridad en la que todas las administraciones deben sumar esfuerzos, al tiempo que ha remarcado que el acceso a un alquiler asequible es fundamental para que una ciudad "dinámica y joven" como Ávila ofrezca oportunidades reales a sus ciudadanos.

Suárez-Quiñones ha destacado que en Castilla y León existe un compromiso "firme" con este objetivo y ha apuntado que la administración autonómica cuenta con "colaboradores leales" en la meta del acceso a la vivienda. "Estamos con más de 3.000 viviendas en construcción y rehabilitación en distintos modelos para alquiler y para venta a los jóvenes con descuentos del 20 por ciento", ha detallado el consejero.

El consejero en funciones ha confirmado que la gestión de estas 40 en Ávila viviendas será totalmente objetiva, ya que la selección de los inquilinos se realizará mediante un sorteo ante notario entre quienes cumplan los requisitos de edad e ingresos. Asimismo, ha recordado que el Ejecutivo autonómico mantiene diversas líneas de actuación, como el descuento del 20 por ciento en la venta de inmuebles para jóvenes o los avales para préstamos hipotecarios, con el fin de facilitar una transición sencilla hacia la emancipación.

Finalmente, el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha destacado que la jornada de hoy pone en valor el trabajo conjunto de las administraciones para dar respuesta a las personas más vulnerables, al tiempo que ha insistido en que el acuerdo entre instituciones es la única vía para que los ciudadanos ganen y ha puesto el foco en la necesidad de vivienda protegida para que la juventud abulense no se vea obligada a abandonar su ciudad.

"Cuando nos ponemos de acuerdo, quien gana es el ciudadano", ha afirmado Sánchez Cabrera, quien ha puesto en valor la suma de esfuerzos entre el suelo municipal y la ejecución de otras administraciones. El regidor ha concluido con un ofrecimiento formal a la Junta y al Ministerio de más suelo municipal para continuar con la promoción de estos proyectos habitacionales en el futuro.