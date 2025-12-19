En rojo las reservas de sangre del grupo 0+

Gráfico elaborado por dona sangre para llamar a la donación en Navidad - @DONASANGRE

VALLADOLID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) termina la tercera semana del mes de diciembre con déficit en las reservas de sangre, las del grupo 0+ en rojo, el resto en amarillo y sólo las del tipo A- en verde.

Así consta en el estado de los niveles de sangre a viernes 19 de diciembre publicado por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación y consultado por Europa Press.

Por su parte, las reservas del resto de los grupos, A+, 0-, B+, B-, AB+ y AB-, están en nivel amarillo, lo que supone que hay que acudir a donar en las próximas semanas.