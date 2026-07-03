'Roma en el espejo' vuelve al jardín de La Casona de Puerta Castillo de León el próximo día 7 de julio

Cartel del ciclo 'Roma en el espejo', que se celebrará en el Jardín Arqueológico de La Casona de Puerta Castillo desde el próximo día 7 de julio. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Roma en el espejo', que se enmarca en el Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo', regresará el próximo día 7 de julio al Jardín Arqueológico de La Casona de Puerta Castillo' con música, poesía, teatro y humor.

El ciclo, coordinado por el leonés Víctor M. Díez, se presenta dentro del verano cultural de la capital leonesa como una propuesta que explora en el reverso contemporáneo del origen romano de la ciudad bajo la idea de que hay un lugar para la mixtura de la memoria patrimonial y la cultura viva que cabe indagar.

La primera de las cinco actuaciones será el 7 de julio. 'Músicas de Oriente Medio' de Cardamom Trío con Linda Al-Ahmad se mostrará como un espacio para crear paisajes sonoros inspirados en diferentes elementos como los ritmos, los modos y los instrumentos de distintas culturas orientales.

La segunda propuesta de 'Roma en el espejo', el 8 de julio, es teatral: 'Mala vida y peor muerte de Ricardo III', de Producciones Excéntricas. Se trata de un espectáculo revisionista sobre el personaje de Ricardo III recreado por William Shakespeare que intenta resituarlo en el contexto de la ciencia histórica y en su calidad humana a través del humor en un ejercicio esquizoide en el que personaje e intérprete revelan sus contradicciones.

Esta protagonizado por Evaristo Calvo, quien a través de un monólogo dirigido a la audiencia el personaje del difunto rey Ricardo III de Inglaterra argumenta en contra del relato de los últimos años de su vida que Shakespeare dejó trazado en el drama 'La vida y la muerte del rey Ricardo III', según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El 9 de julio es momento para el humor con 'Fuga en Mi Renol' de Miguelón Puro Teatro. '¡Todo por la risa!' es el eslogan de este dúo de cómicos musicales, transgresores de la corrección política y la convención social.

El día 10 de julio 'Roma en el espejo' volverá al registro musical con 'El propio' de Víctor Coyote, un repaso por su carrera en solitario, que además incluye una canción inédita: 'Así me tratan ahora'. Pionero del rock latino en España, ha tocado palos que van desde el funk con influencias brasileñas a la cumba, la salsa y el punkabilly.

'BOCAMINA'

El 11 de julio, última actividad programada para 'Roma en el espejo', es el toque leonés del ciclo con la música y la poesía de 'Bocamina' de Cajabaja, el dúo formado por Rodrigo Martínez y Víctor M. Díez. 'Bocamina' es una pieza escénica que gira en torno al mundo de la minería desde la perspectiva de su sociología a través de relatos, músicas, poemas, testimonios reales y leyendas.

'Bocamina' contiene trazas de literatura sobre el carbón de diversas autoras como Noemí Sabugal ('Hijos del carbón'), Montserrat Garnacho Escayo ('Mujeres mineras') y del propio Víctor M. Díez ('Informe sobre el valle y otros'). Está aderezada con músicas recogidas de la tradición popular de nuestro folclore y pasadas por la tolva contemporánea del músico y estudioso Rodrigo Martínez.

Las cinco actuaciones programadas serán a las 20.30 horas en el Jardín Arqueológico de La Casona de Puerta Castillo y las entradas pueden adquirirse ya por dos euros a través de la web https://www.ctickets.es/eventos/entradas-fcp-leon-2026 o una hora antes de cada actuación en la taquilla de la propia Casona.