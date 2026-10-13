De la Rosa defiende la "neutralidad" del PSOE en la confección de listas y reconoce "cierta tensión"

De la Rosa. Foto Archivo. - EUROPA PRESS

BURGOS, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha defendiendo la "neutralidad" de la dirección autonómica socialista en la configuración de las listas a pesar de que ha reconocido "cierta tensión" aunque es habitual cuando se celebran procesos dentro del partido.

Para el dirigente socialista, en el proceso interno de primarias y la configuración de las candidaturas al Congreso y al Senado las tensiones que se viven en Burgos están dentro de la "normalidad democrática" de un partido en pleno "debate asambleario".

Este martes, 13 de octubre, concluye el plazo para la celebración de las asambleas en las agrupaciones locales, cuyos resultados servirán de base para las propuestas que las Ejecutivas Provinciales del PSOE elevarán a los comités provinciales y autonómicos, y que llegarán a la Comisión Federal de Listas.

La aprobación de las listas por parte del Comité Federal del PSOE tendrá lugar el próximo este fin de semana.

Daniel De la Rosa también ha detallado las iniciativas parlamentarias registradas por el PSOE en las Cortes autonómicas y que tienen que ver con "proyectos estratégicos" como Valpuesta, la reactivación industrial de la Sierra de la Demanda, los problemas de malos olores y las carencias en la Formación Profesional.

Al respecto, durante su intervención, el responsable socialista también ha cargado contra la Junta por la paralización del proyecto cultural y turístico 'Valpuesta, Origen del Castellano' y a raíz de una respuesta escrita recibida la semana pasada, ha denunciado que el Ejecutivo autonómico admite "haber perdido los fondos europeos" por lo que ha trasladado la responsabilidad de evaluar la viabilidad de la iniciativa a la Diputación Provincial.

Por ello, De la Rosa ha avanzado que se presentará una proposición no de ley en la Comisión de Industria para exigir la aprobación definitiva del Programa Territorial de Fomento de la Sierra de la Demanda, ya que, según ha recordado, tras dos años de "anuncios y declaraciones de intenciones desde 2024", la comarca sigue esperando medidas concretas para frenar el envejecimiento demográfico y potenciar sectores clave como la madera, la ganadería y el turismo.

En materia medioambiental, el PSOE interpelará a la Junta en la Comisión de Medio Ambiente para exigir explicaciones y transparencia sobre los recientes episodios de malos olores que han afectado a diversos barrios de Burgos a finales de verano, y ha reclamado "informes técnicos claros y depuración de responsabilidades si procede".