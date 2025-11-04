De la Rosa se despide del Ayuntamiento de Burgos tras 14 años de trayectoria municipal

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, agradece a Daniel De la Rosa su dedicación a Burgos y al Ayuntamiento. - EUROPA PRESS

BURGOS 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, ha participado este martes en su último pleno en el que se ha despedido de sus compañeros del PSOE y del resto del Consistorio para poner fin así a 14 años de vida política municipal, cuatro de ellos como alcalde, en el periodo 2019-2023.

A partir de ahora, Daniel de la Rosa se dedicará en exclusiva al PSOE de Castilla y León donde tiene la responsabilidad de secretario de Organización, cargo que desempeñará de forma exclusiva de cara a los próximos comicios autonómicos --las elecciones tienen el 15 de marzo de 2026 como fecha límite--.

Visiblemente emocionado, De la Rosa ha agradecido el apoyo de sus compañeros y ha recibido el reconocimiento unánime del Pleno, que ha dejado a un lado la confrontación política para dedicarle un pequeño homenaje institucional. La alcaldesa, la 'popular' Cristina Ayala, ha tenido unas palabras de respeto hacia el edil socialista al que ha animado a continuar su labor pública desde otros ámbitos.

Durante su intervención, el exalcalde ha repasado sus años de servicio a la ciudad, primero como concejal en la oposición, después como regidor entre 2019 y 2023 y finalmente como portavoz socialista en la oposición.

De la Rosa ha subrayado que su paso por la política municipal ha sido "el mayor honor" de su vida pública y ha expresado su gratitud a los funcionarios y a los trabajadores del Ayuntamiento. También ha recordado a sus antecesores en la Alcaldía, entre ellos Ángel Olivares, quien le abrió las puertas de la política local, y a los 'populares' Juan Carlos Aparicio, de quien guarda un buen recuerdo y al que ha calificado de "buen alcalde", y Javier Lacalle, con quien ha destacado haber alcanzado "numerosos acuerdos" que facilitaron la gobernabilidad de la ciudad.

El pleno ha concluido con un gesto simbólico como la entrega de un ramo de flores de todo el Ayuntamiento de Burgos y varios obsequios de su grupo, entre ellos una fotografía de su toma de posesión como alcalde en junio de 2019.

El socialista ha correspondido con palabras de agradecimiento hacia todos los grupos y ha pedido a la alcaldesa que no renuncie a los acuerdos con el PSOE y con su sucesor en la portavocía, Josué Temiño.