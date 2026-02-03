Rubio augura "oportunidades" para CyL y asegura que es el "momento del cambio"

Rubio, junto con los componentes de la lista del PSOE de Segovia. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSCyL, Nuria Rubio, ha augurado "oportunidades" para Castilla y León a partir del 15 de marzo, fecha en la que se celebrarán las elecciones autonómicas, al considerar que es "el momento del cambio".

Así lo ha asegurado en Segovia durante la presentación de la lista de candidatos a las Cortes en un acto en el que ha destacado el "carácter municipalista" de los candidatos y donde ha vuelto a valorar el proyecto '30 minutos' que impulsa la formación "para asegurar que cualquier vecino de la provincia se encuentre a menos de ese tiempo de los servicios de atención básica, en cualquier punto de la provincia".

Tanto Rubio como el número uno por Segovia, Sergio Iglesias, han destacado que la lista, que ladirigente socialista ha definido como "un equipazo", está formada por "jóvenes con experiencia, sobre todo municipal, que conocen las necesidades de los vecinos y sabrán trasladarlas al gobierno regional".

Por su parte, Iglesias ha expresado su satisfacción por una candidatura "que seguirá, dentro del gobierno regional, la línea del PSOE durante esta legislatura". "Recoger todas las peticiones de vecinos, de cualquier parte de la provincia, y llevarlas al Parlamento regional, aunque gran parte de ellas hayan sido rechazadas por el Partido Popular y Vox", ha añadido.

Nuria Rubio ha asegurado que el proyecto socialista para las elecciones autonómicas es "sólido, con promesas firmes y con el espejo del mejor gobierno de España", y ha enfatizado que el PSOE se presenta "con ganas e ilusión" a los comicios de marzo, "con el trabajo bien hecho" y la esperanza "de que el cambio llegue a Castilla y León".

En su mensaje electoral, Rubio ha expresado que ahora "es el momento del cambio, de reforzar los servicios públicos, de equiparar los territorios no solamente entre provincias sino también de la provincia con las capitales", y ha defendido el 'Territorio 30 Minutos', para que todos los ciudadanos tengan los servicios esenciales "a menos de 30 minutos del lugar donde residan".