La Saca de Soria finaliza con diez novillos que llegan por su pie a la plaza y 13 heridos por contacto con los toros

Festejo de La Saca de Soria - EUROPA PRESS

SORIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El encierro de La Saca de Soria, dentro de las fiestas de San Juan, ha finalizado con diez de los novillos que han entrado por su propio pie en la plaza y trece heridos por contacto con los toros, de los que nueve han sido trasladados al Hospital Santa Bárbara.

A las 12.00 horas se han abierto las puertas de los corrales de Valonsadero donde cientos de sanjuaneros se han agolpado para hacer pasillo a los doce novillos en sus primeros pasos camino a la ciudad de Soria, a unos siete kilómetros.

Dos de los doce novillos se han quedado por la zona de la pradera y han protagonizado alguna cogida y uno de ellos ha dejado tres heridos, dos por cornada y un traumatismo.

El festejo ha avanzado hasta la Vega de San Millán, primera parada, donde diez novillos han llegado a su pie, otro ha sido trasladado hasta el Pinarcillo en camión, segunda parada, y el duodécimo directamente a la plaza, ya que estaba cojo.

La segunda salida, a las 14.30 horas, ha sido muy rápida y apenas seis minutos después ya llegaban los primeros novillos hasta el Pinarcillo.

Diez astados han llegado a este segundo corral por su propio pie, donde esperaba el trasladado en camión, mientras cientos de sanjuaneros han seguido todo el recorrido a pie.

La tercera salida ha sido sobre las 16.00 horas, ya sin descanso camino hacia la ciudad de Soria. A los doce minutos ya cruzaba la puerta de la plaza de Toros el primer novillo en llegar.

En la plaza esperaba el astado 'cojo' que por la mañana había sido trasladado en camión.

El segundo novillo que llegaba por su propio pie lo hacía apenas un minuto después, hasta que, justo en la puerta de corrales, se ha dado la vuelta y ha vuelto al recorrido.

Los novillos han llegado de forma paulatina y a las 17.30 horas ha entrado el noveno por su propio pie, acompañado de una gran cantidad de sanjuaneros que coreaban la canción de La Saca.

Un décimo novillo ha sido enmaromado y llevado a la plaza en camión. Otro astado quedaba rezagado y, aunque se pensaba que llegaría en camión, finalmente los sanjuaneros lo han guiado hasta la plaza, una hora después de entrar el anterior novillo.

HERIDOS Y DENUNCIAS

Según el informe oficial de atenciones sanitarias de Cruz Roja, actualizado con La Saca finalizada, se han registrado 63 atenciones sanitarias con 15 traslados al hospital.

Trece de los heridos han sido por novillos de los que nueve han tenido que ser trasladados al Hospital Santa Bárbara.

En cuanto a las principales dolencias atendidas, han sido 31 heridas, siete contusiones, seis traumatismos, tres picaduras, tres fracturas, dos luxaciones, dos desmayos, dos esguinces, una quemadura, un trauma de rodilla y una atención por otro motivo.

Además, se han registrado más de30 denuncias en un dispositivo que desde las 7.00 horas ha contado con 76 componentes de la Guardia Civil de distintas especialidades y funciones.

26 denuncias han sido al Reglamento General de Circulación, cuatro por positivo en alcohol, una denuncia por Ley de Montes y otra por Ley de Espectáculos Taurinos