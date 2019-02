Sáez Aguado cifra en un 35% los médicos de familia que han seguido tras la edad de jubilación en dos años

Publicado 05/02/2019 18:43:46 CET

VALLADOLID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, ha cifrado este martes en un 35 por ciento el porcentaje de médicos de familia que han prolongado su actividad en la sanidad pública de Castilla y León en los últimos dos años a pesar de haber llegado a la edad de jubilación.

Esta es una de las medidas que ha reivindicado el consejero de Sanidad en respuesta a las críticas del procurador socialista Ángel Hernández que ha reclamado medidas para corregir la alta tasa de envejecimiento que afecta a los médicos activos en Castilla y León donde sólo un 9,7 por ciento de los médicos tienen menos de 35 años con provincias como Soria donde el 58 por ciento de la plantilla supera los 55.

Tras ironizar sobre que el procurador socialista haya utilizado para argumentar su pregunta los datos del Colegio de Médico que había "puesto verde" anteriormente su compañera de bancada Ana María Agudíez, el consejero se ha comprometido a mantener la política de autorización de prolongación de servicio activo en familia y en otras especialidades hospitalarias en riesgo de ser deficitarias a lo que ha añadido el aumento de acreditación de plazas y de la plazas de formación de especialidades o próximos concursos de traslados y de oposiciones.

El consejero ha garantizado que la Junta de Castilla y León va a seguir adoptando medidas en previsión de un problema que ha situado en un horizonte de diez años convencido de que "hay tiempo" para evitar generar cualquier riesgo para la atención sanitaria.

Hernández ha ironizado por su parte por la capacidad del consejero de Sanidad de hacer un diagnóstico a cada uno de los procuradores socialistas que le han interpelado en esta sesión plenaria centrada mayoritariamente en temas sanitarios convencido de que puede estar pensando en su futuro a partir de las elecciones del 26 de mayo.

"Se puede ir hoy mismo", ha espetado Hernández a Sáez Aguado con quien ha discrepado en el análisis de los datos de la situación de la sanidad en Castilla y León, con el ejemplo de los consultorios en el medio rural que, según ha advertido el socialista, no están abiertos todos los días de la semana mientras que el socialista Álvaro Lora había augurado a este respecto que serán los castellanoleoneses los que se encargarán de presentar la dimisión del consejero en las elecciones de mayo.

Ante las dudas del procurador socialista, el consejero de Sanidad ha asegurado que la Junta no tiene intención ni previsión de cerrar ningún consultorio local que, según ha aclarado también, mantienen los ayuntamientos por ser el único modelo que permite tener atención primaria descentralizada, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidad, y como acordaron en su día PP y PSOE, ha rememorado.

El consejero ha asegurado que no se olvida de los problemas de cobertura de plazas y ha reconocido que parece que el Ministerio de Sanidad ya no se resiste a este asunto y ha aprovechado la ocasión para recriminar al PSOE que haya perdido una "oportunidad de oro" por no haber sacado adelante el último trámite de la Ordenación del Territorio que buscaba blindar por ley los consultorios locales de Castilla y León, 3.600 de los 10.000 que hay en España, 304 en municipios con menos de 10 habitantes, 455 en localidades con entre 10 y 19 y 329 en localidades con entre 20 y 29 vecinos.