Saiz a Mañueco: "Encuadre en el Código Nacional de Ocupaciones a quienes hacen tareas de bombero forestal"

SALAMANCA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha reunido con una representación de los bomberos forestales en Salamanca y, en su encuentro con los medios, ha instado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "a que encuadre correctamente en el Código Nacional de Ocupaciones a quienes hacen tareas de bombero forestal".

"Desde luego, desde la Seguridad Social vamos a proteger y extender esa protección con un certificado acreditando esas tareas, pero quiero insistir en la importante labor que tiene el empleador y en este caso el empleador es el señor Mañueco", ha añadido Saiz. "De ningún modo vamos a permitir que recaiga en los profesionales la tarea de demostrar cuáles han sido sus funciones".

La ministra de Seguridad Social ha denunciado, sin embargo, que "hay personas que han estado haciendo labores de bomberos forestales y no han estado para nada encuadrados donde tenían que estar. El señor Mañueco ha precarizado absolutamente su situación, no ha dignificado la profesión y por eso el Gobierno de España viene a defender los derechos del colectivo tan importante que ha protegido nuestras vidas, y a saldar esta deuda histórica que teníamos con los con los bomberos forestales".

El Gobierno de España "acompaña y va a seguir acompañando a Castilla y León", ha reconocido Saiz, "y buena prueba de ello, según recuerdo, es lo que aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes, en alusión a esos coeficientes para que los bomberos forestales accedan a la jubilación anticipada equiparándolos al resto de bomberos y reconociendo su importantísima labor", ha subrayado la ministra este jueves en declaraciones recogidas por Europa Press en Salamanca.

Con la aprobación de estos coeficientes reductores, ha explicado Saiz, "van a poder acceder a la jubilación anticipada incluso hasta seis años antes de la edad ordinaria quienes acrediten una carreras de cotización de más de 35 años".

PETICIÓN DE RESPONSABILIDADES DE MAÑUECO Y QUIÑONES

Por su parte, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado que "20 días y una hora después, el señor Quiñones sigue ahí, 20 días y una hora después de la comparecencia en las Cortes de Castilla en el que de forma unánime todo el abanico político parlamentario le solicita la asunción de responsabilidades al señor Fernández Mañueco y la responsabilidad máxima sobre el señor Quiñones, el elefante en la habitación sigue intacto".

Además, Martínez ha lamentado que después de decretar el riesgo extremo de incendios para los días 17, 18 y 19 de septiembre en casi todas las provincias de la comunidad, "por un lado advierten a la población" y, "con la otra mano han quitado las bombas, los camiones de apoyo nocturno en los servicios de prevención y de extinción de incendios en una provincia como Ávila; recortes que tanto daño han hecho y que tanto han sido denunciados por los responsables profesionales que hoy están aquí con nosotros", ha añadido el responsable socialista regional.

Frente "a los recortes del PP", ha dicho Martínez, "el apoyo permanente mediante políticas públicas que es la defensa que pone el Partido Socialista de Castilla y León como referente y como compromiso en un futuro". "Frente a la desidia de un presidente, alguien que quiere moverse para intentar dar cobertura legal también a la precariedad. Frente a esa precariedad, derechos. Frente a la negligencia, trabajo. Frente a los recortes, compromisos", ha resumido Martínez.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, ha subrayado que la labor de los socialistas con la reunión de este jueves ha sido la de "dar altavoz a una reivindicación y a un colectivo de trabajadores al que el Gobierno de España está tratando de dignificar y de dar las condiciones laborales mejores posibles".

En el ámbito regional, Serrada ha recordado que en Castilla y León en los 13 últimos años se han producido los mayores incendios que ha habido en nuestro país y la Junta ha reducido un 90 por ciento del presupuesto en prevención y extinción de incendios. "En Castilla y León, el 40 por ciento de los bomberos trabaja en empresas privadas y esto es lo que no puede ser", ha denunciado.

Por último, los responsables estatales de los Bomberos Forestales de UGT y de CSIF, Ángel Rubio y Agustín Argulo, respectivamente, han subrayado que "tienen que ser las administraciones y las empresas, es decir, los empleadores, los que certifiquen todo el trabajo realizado durante este tiempo, porque no se puede dejar a la gente ahora en la estacada", ha dicho el primero de ellos.

Argulo, por su parte, ha incidido en que la nueva ley va a "limitar situaciones como las de este verano en las que se conoció que hubo búsquedas de personal para contrataciones por parte de un ayuntamiento a través de Infojobs y sin experiencia previa". "Es el momento de las comunidades autónomas, de que tengan ese compromiso y hagan lo que tienen que hacer, que es encuadrar, dar estabilidad y fortalecer plantillas porque los incendios, como saben, se apagan en invierno", ha finalizado la ministra Saiz tras escuchar a los representantes estatales de los bomberos.